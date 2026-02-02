La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la renuncia de Adán Augusto López Hernández a la coordinación de Morena en el Senado de la República fue una decisión personal del legislador y no resultado de un reacomodo político dentro del movimiento.

Durante su conferencia matutina realizada en la Cineteca Nacional Chapultepec, Sheinbaum explicó que López Hernández informó con anticipación esta decisión a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y que desde entonces se sabía que se integraría a labores de trabajo territorial para Morena.

“Le informó a la secretaria de Gobernación hace unos días, y sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces le informó a la secretaria de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer”, señaló la mandataria.

Al ser cuestionada sobre si esta salida respondía a una estrategia del partido o si hacía falta como operador político, Sheinbaum reiteró que se trató de una decisión personal y afirmó que el senador “siempre va a ayudar al movimiento”.

Sheinbaum se deslindó de la salida de Adán Augusto de la coordinación en el Senado. Afirmó que fue una decisión personal y del partido, y que se enteró a través de la Secretaría de Gobernación, no directamente por él. Explicó que continuará como senador y pasará a trabajo territorial.

Ante la insistencia sobre la posibilidad de que Adán Augusto pudiera recibir una embajada u otro cargo, la presidenta descartó esa opción y subrayó que tanto él como el partido tomaron la determinación de que se concentrara en tareas territoriales.

El propio Adán Augusto López confirmó el domingo su salida de la coordinación de Morena en la Cámara Alta, aunque precisó que no dejará la bancada. En un mensaje, afirmó que seguirá realizando trabajo legislativo y territorial como parte de su compromiso con la Cuarta Transformación.

Tras la renuncia, Ignacio Mier fue designado como nuevo coordinador de Morena en el Senado. El legislador aseguró que mantendrá la unidad de la bancada y reconoció el trabajo realizado por su antecesor, a quien calificó como un factor clave para consolidar al grupo parlamentario.

Mier también señaló que buscará mantener el diálogo con todas las fuerzas políticas, al considerar que la negociación y la comunicación son herramientas fundamentales en la labor legislativa.