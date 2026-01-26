Ante las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 31, la Secretaría de Igualdad e Inclusión reactivó el Operativo Invernal en distintas zonas del municipio de Monterrey, con el objetivo de mitigar los efectos del frío en personas que se encuentran en condiciones de mayor riesgo.

La estrategia está enfocada en brindar apoyo directo a población en situación de calle y a personas en contexto de movilidad o desplazamiento migratorio, quienes enfrentan mayores dificultades para resguardarse de las bajas temperaturas.

Entrega de cobijas, colchonetas y alimentos calientes

De acuerdo con la dependencia estatal, encabezada por Martha Herrera, el operativo contempla la entrega de colchonetas, cobijas y chocolate caliente en puntos estratégicos de la ciudad.

Durante este lunes, personal de la Secretaría acudió a zonas como la colonia Industrial, el Hospital de Zona 21 y el Mercado Juárez, donde se identificó la presencia de personas expuestas al frío.

Atención prioritaria a personas en situación de calle y migrantes

La Secretaría de Igualdad e Inclusión reiteró que el operativo prioriza a personas que se encuentran en situación de calle o en contexto de desplazamiento migratorio, al tratarse de sectores con mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.

Estas acciones buscan salvaguardar la integridad física de quienes no cuentan con condiciones adecuadas de vivienda o refugio durante la temporada invernal.

Operativo se extenderá a zonas rurales del estado

Además de la zona metropolitana, el Operativo Invernal se ampliará a municipios rurales, con la distribución de colchonetas en Iturbide y Aramberri, donde también se registran bajas temperaturas.

La dependencia informó que, de manera permanente durante el invierno, se implementan estrategias de acompañamiento y apoyo para proteger a la población, reforzando la presencia institucional en territorio.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión señaló que estas acciones forman parte de una labor preventiva y solidaria, enfocada en reducir riesgos a la salud y proteger la calidad de vida de las personas ante condiciones climáticas adversas.