Nuevo León sumó un nuevo reconocimiento nacional gracias al trabajo de Martha Herrera. La Secretaria de Igualdad e Inclusión fue galardonada con el Premio Valores 2025 en la categoría Fomento a la Cultura de Igualdad, un distintivo que reconoce su trayectoria, su impacto social y su liderazgo para promover derechos, oportunidades y justicia en todas las comunidades del estado.

La ceremonia se llevó a cabo en el Casino Militar Campo Marte, en la Ciudad de México, donde Herrera recibió el reconocimiento de la organización Grupo Valores. Para la funcionaria, el premio representa no solo un logro institucional, sino una convicción personal construida a lo largo de toda su vida.

Herrera destacó que el impulso por la igualdad nació desde su infancia, inspirada por una familia comprometida con el servicio público. Recordó que desde niña caminó las calles de Monterrey al lado de su padre, quien fue alcalde, y fue ahí donde comprendió de primera mano las desigualdades y las injusticias que enfrentan miles de familias. Esa experiencia marcó su vocación y su compromiso permanente.

“Este reconocimiento lo valoro desde mi responsabilidad en la Secretaría, pero principalmente desde lo humano, desde lo que nace del corazón”, expresó. Aseguró que su búsqueda ha sido siempre la misma: construir un piso parejo que garantice derechos sin importar género, origen, religión o condición social.

La titular de Igualdad e Inclusión explicó que su compromiso se sustenta en tres ejes fundamentales: justicia, respeto y empatía. Valores que ha llevado al sector privado, al social, a organismos multilaterales y ahora al servicio público, siempre con un objetivo en común: transformar vidas y abrir oportunidades reales.

Desde su cargo, Herrera ha impulsado programas clave como Hambre Cero, reconocido nacionalmente por su enfoque innovador y su capacidad para reducir la pobreza alimentaria. También ha fortalecido el sistema de protección social La Nueva Ruta, que busca garantizar que Nuevo León sea un lugar donde todas las personas puedan nacer, crecer, educarse y vivir con dignidad.

Durante su discurso, Herrera compartió una visión clara: un país sin pobreza extrema, sin hambre, sin discriminación y sin desigualdades. Afirmó que la igualdad no se decreta, se construye diariamente desde la empatía y la acción colectiva.

Además de Martha Herrera, el Premio Valores 2025 distinguió a otras figuras destacadas del ámbito público, como Santiago Nieto, reconocido como Funcionario Público del Año, y Janecarlo Lozano, presidente municipal de Gustavo A. Madero, galardonado como Alcalde CDMX del Año.

El reconocimiento a Herrera reafirma el papel de Nuevo León como referente nacional en políticas de inclusión y desarrollo social, y consolida su labor como una de las voces más consistentes en favor de la igualdad en el país.