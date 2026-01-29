La tarde noche de este jueves ingresará a territorio mexicano el Frente Frío número 32, el cual entrará por la frontera norte del país y provocará un descenso marcado de temperaturas, así como rachas de viento y condiciones invernales en varias regiones.

De acuerdo con el reporte, el sistema frontal avanzará desde el norte hacia el interior del país, impactando principalmente a estados fronterizos y del norte, donde se esperan cambios bruscos en el clima durante las próximas horas.

¿Qué efectos traerá el Frente Frío 32?

El ingreso del Frente Frío 32 ocasionará un ambiente frío a muy frío, especialmente durante la noche y madrugada. Además del descenso térmico, se prevén rachas de viento y posibles tolvaneras en algunas zonas, así como incremento de nubosidad.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, sobre todo en comunidades vulnerables, personas adultas mayores y quienes viven en zonas con temperaturas extremas.

Estados del norte, los más afectados

El frente frío ingresará por la frontera norte y comenzará a desplazarse gradualmente hacia otras regiones. Las entidades del norte del país serán las primeras en resentir los efectos, con temperaturas más bajas de lo habitual para esta temporada.

El monitoreo del sistema continuará durante las siguientes horas para evaluar su desplazamiento y posibles impactos adicionales conforme avance hacia el centro del país.

Recomendaciones ante el descenso de temperatura

Ante la llegada del Frente Frío 32, se recomienda abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informado a través de fuentes oficiales sobre la evolución del clima y posibles alertas.