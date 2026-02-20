El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación en curso por el esquema de fraude en tiempos compartidos vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la conferencia matutina de este 20 de febrero, el funcionario señaló que las personas y empresas implicadas ya se encuentran enlistadas, aunque precisó que existen otros actos delictivos relacionados en distintas entidades del país.

“Esta investigación en particular es una que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República”, declaró ante cuestionamientos de medios de comunicación.

Coordinación con Estados Unidos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que las acciones se realizan en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para desarticular una red de fraude asociada al esquema de “tiempos compartidos”.

Como parte de estas medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a 24 sujetos por su presunta participación en el esquema fraudulento: cinco personas físicas y 19 personas morales que habrían operado servicios turísticos como fachada.

De manera complementaria, la UIF incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas: seis individuos y una entidad identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las investigaciones financieras.

Investigación financiera y denuncias

De acuerdo con el comunicado oficial, estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos con impacto transnacional.

La UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos para identificar flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales y uso de instrumentos financieros. El objetivo es reforzar el bloqueo de cuentas, limitar el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cerrar espacios para el uso de prestanombres o estructuras corporativas destinadas a dispersar recursos ilícitos.

Además, se presentaron las denuncias correspondientes ante la FGR por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades señalaron que mantienen coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales para prevenir el uso indebido del sistema financiero y atender riesgos emergentes.