La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de México enviará una carta diplomática “más fuerte” a Estados Unidos tras la muerte de un mexicano en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida, donde se encontraba bajo custodia por motivos migratorios.

“Muy lamentable, el día de ayer, y hoy se está enviando una carta diplomática más fuerte”, dijo la mandataria durante la conferencia de prensa realizada en Cancún, Quintana Roo.

Sheinbaum exigió una investigación profunda sobre lo ocurrido, luego de que el primer informe señalara que se trató de un suicidio.

“El informe es que el joven se suicidó, sin embargo nosotros queremos una investigación profunda y además no puede ser que esté ocurriendo esto. Entonces vamos a hacer varias medidas, lo está analizando en este momento el canciller, la cancillería y el subsecretario Roberto Velasco, es lamentable y vamos a por todos los medios a levantar nuestra protesta”, detalló.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que envió una carta diplomática a Estados Unidos para solicitar una investigación profunda sobre la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del ICE. pic.twitter.com/T8eBDLlv0j — NMás (@nmas) March 20, 2026

SRE insiste en que estos fallecimientos son inaceptables

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó el jueves que este tipo de muertes son inaceptables y que México utilizará todas las vías legales y diplomáticas para exigir el esclarecimiento del caso y de otros similares.

En un comunicado, la cancillería señaló: “Se informa sobre el lamentable fallecimiento de una persona mexicana que se encontraba detenida en el Glades County Detention Center, Florida, instalación administrada por el condado que mantiene un convenio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) para la custodia de personas detenidas por motivos migratorios”.

El gobierno mexicano sostuvo así que buscará protestar formalmente y presionar por una investigación más amplia sobre la muerte del connacional.