Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que Mónica del Rosario “N”, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, «nunca fue detenida» durante el operativo realizado por fuerzas federales en Sinaloa.

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de marzo de 2026, realizada en Quintana Roo, el funcionario explicó que la mujer fue localizada dentro de uno de los inmuebles intervenidos, donde se encontraba junto a una menor de edad.

“En uno de las acciones operativas, en uno de los inmuebles, se encontraba esta persona, Mónica del Rosario ‘N’, con otra menor de edad. Ella nunca fue detenida”, indicó.

García Harfuch detalló que, de manera momentánea, quedó bajo custodia únicamente para resguardar la seguridad tanto de los elementos participantes como de las personas que estaban en el sitio, incluida la menor.

“De manera momentánea está bajo custodia, primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo a la menor de edad”, explicó.

Harfuch señaló en la Mañanera que Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, "nunca fue detenida" en Culiacán.



El secretario de Seguridad explicó que Zambada fue localizada dentro de un inmueble junto a una menor, pero aclaró que no podía ser arrestada porque no… pic.twitter.com/uiZxmG90mC — Fernanda Familiar (@qtf) March 20, 2026

No tenía orden de aprehensión en México ni en Estados Unidos

El titular de la SSPC precisó que la razón principal para mantenerla momentáneamente bajo resguardo fue verificar si existía algún mandamiento judicial en su contra, ya fuera en México o en Estados Unidos.

“Y sobre todo para una cosa: verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos. No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos”, puntualizó.

El funcionario agregó que, aunque Mónica del Rosario “N” aparece desde 2007 en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, esa inclusión corresponde a un procedimiento administrativo y no a una orden de captura judicial.

Una vez descartado cualquier requerimiento pendiente con la justicia, fue entregada a sus familiares.

“No tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos. Una vez que se corrobora esto, es entregada a sus familiares”, refirió.

En el operativo fue detenido “El Trono”

En la misma acción, realizada en la sindicatura de El Salado, en Sinaloa, fue detenido Omar Osvaldo “N”, alias “El Trono”, presunto integrante de la facción de Los Mayos.

De acuerdo con lo informado, este sujeto cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California.