Después de más de 100 horas dentro de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga recibió la notificación oficial de su separación como director general de Materiales Educativos.

La entrega del documento fue realizada por representantes de la Unidad de Administración y Finanzas. Con el oficio en mano, el exfuncionario salió del edificio por la avenida Universidad, concluyendo una permanencia que se prolongó durante varios días tras no haber sido notificado formalmente en un primer momento.

La controversia comenzó cuando Arriaga aseguró que no existía un documento oficial que confirmara su salida, motivo por el cual decidió permanecer en su oficina. Durante ese periodo sostuvo que continuaría en su horario laboral hasta recibir la notificación correspondiente.

También manifestó que acudiría a instancias laborales para conocer su situación jurídica si no se aclaraba su estatus.

#ÚltimaHora | La tarde de este martes, Marx Arriaga, ex titular de la Dirección General de Materiales Educativos, abandonó las instalaciones de la SEP, después de casi 100 horas encerrado y luego de ser notificado de su separación del cargo. pic.twitter.com/HiGDHhdV6O — NMás (@nmas) February 17, 2026

Desacuerdos por los libros de texto gratuitos

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el conflicto se originó por diferencias respecto a modificaciones en los libros de texto gratuitos. Señaló que los materiales educativos son perfectibles y que Arriaga no estaba de acuerdo con realizar ajustes.

La mandataria confirmó además que se le ofreció un cargo diplomático, específicamente un consulado, como alternativa dentro del gobierno federal.

Con su salida, la SEP informó que Nadia López García asumirá la Dirección General de Materiales Educativos.