Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, aseguró en el Senado de la República que un México donde nadie se vaya a dormir con hambre es posible si existe coordinación entre gobierno, empresas, organizaciones y sociedad civil. Durante su participación en el foro “De la ley al impacto: Activando el derecho a la alimentación adecuada y sostenible”, destacó los resultados de la estrategia Hambre Cero y sostuvo que la pobreza extrema en la entidad se redujo 77 por ciento entre 2020 y 2024.

La funcionaria afirmó que, en ese periodo, la pobreza extrema pasó de 2.1 a 0.5 por ciento en Nuevo León, lo que calificó como una disminución histórica. También señaló que de las 430 mil personas que en 2020 no completaban una canasta básica, 278 mil ya lograron mejorar su situación.

“En 2020, las 430 mil personas que no completaban una canasta básica, ya 278 mil han mejorado su situación. Tenemos una disminución de la carencia alimentaria de un 34%”, dijo.

Herrera explicó que actualmente 351 mil personas reciben apoyo alimentario mediante la estrategia Hambre Cero, la cual, según expuso, opera a partir de una sinergia público privada. Añadió que el programa cuenta con la participación de más de 200 empresas y más de 9 mil socios y aliados.

La estrategia se apoya en comités técnicos y acciones focalizadas

Durante su intervención, Martha Herrera sostuvo que en 2020 la situación alimentaria y de pobreza en Nuevo León era crítica. Recordó que, además de las 430 mil personas que no completaban la canasta básica, alrededor de 800 mil presentaban carencia alimentaria y la pobreza extrema se habría triplicado.

“En el 2020, 430 mil personas no completaban la canasta alimentaria básica, la pobreza extrema se habría triplicado y alrededor de 800 mil personas presentaban carencia alimentaria en el Estado de Nuevo León. En el 2021, ya desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión y con el apoyo del gobernador Samuel García, impulsé la adopción de Hambre Cero como una vía central en la nueva ruta que es nuestra política social en donde garantizamos a todas las personas los derechos sociales mediante ya de un sistema de protección social y uno de cuidados”, indicó.

La secretaria agregó que la dependencia creó 13 comités técnicos especializados para dar seguimiento a la estrategia con una visión integral. Según explicó, esto ha permitido ejecutar acciones directas en los municipios con mayor concentración de personas en pobreza y con carencia alimentaria.

“Con acciones muy directas en los municipios, con mayor concentración de personas en pobreza y carencia alimentaria, con un acompañamiento integral para garantizar este derecho básico. Con planeación, con proyectos anuales que generan sostenibilidad y escalabilidad en esta estrategia liderados por comités especializados”, señaló.

Recuperación de alimentos y nuevos proyectos para 2026 y 2027

Herrera informó también que, a través de Hambre Cero, se han recuperado 22 mil toneladas de alimentos en dos plantas procesadoras del Banco de Alimentos de Cáritas. A partir de ello, dijo, se generaron 823 mil piezas para consumo y se evitó la emisión de 19 mil toneladas de dióxido de carbono.

“Generamos 823 mil piezas para consumo, evitando la emisión de 19 mil toneladas de CO2”, explicó.

Para los años 2026 y 2027, adelantó que existen 36 proyectos enfocados en la recuperación y redistribución de alimentos en tiendas de autoservicio, con productores del campo, mercados de abasto, la industria agroalimentaria y con participación de jóvenes universitarios.

Finalmente, la funcionaria sostuvo que el foro celebrado en el Senado abre una oportunidad para fortalecer este tipo de estrategias y avanzar hacia una política pública donde la sostenibilidad también forme parte del combate a la pobreza alimentaria.