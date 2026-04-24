María Adela viajó de Chetumal a CDMX y apareció en un psiquiátrico; su madre teme trata de personas

María Adela, de 25 años, viajó de Chetumal a la Ciudad de México por una supuesta entrevista de trabajo y, tras pasar dos semanas sin contacto con su familia, fue localizada internada en el Instituto Nacional de Psiquiatría. El caso encendió alarmas porque su madre asegura que nadie le ha explicado con claridad por qué fue ingresada ni qué ocurrió durante los días en que estuvo desaparecida.

Salió por una supuesta oferta de trabajo y después dejó de comunicarse

Adela Morales salió de Quintana Roo rumbo a la capital del país por una vacante laboral. Después de eso, su familia perdió comunicación con ella a través de WhatsApp y comenzó una búsqueda marcada por la incertidumbre.

Ante la falta de respuestas, su madre, Cristina, viajó a la Ciudad de México para buscarla. En ese proceso contactó a amigas de su hija, y una de ellas dijo conocer a la mujer que presuntamente le había ofrecido el empleo.

Con el paso de los días, la preocupación creció. Lo que comenzó como un viaje por trabajo terminó convertido en un caso rodeado de silencio, miedo y dudas sobre lo que realmente ocurrió desde su llegada a la ciudad.

¡Una historia de terror! 📍😟 María Adela, de 25 años y originaria de Chetumal, llegó a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Hace una semana, su madre la reportó como desaparecida y el lugar donde fue localizada generó gran impacto



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La encontró en un psiquiátrico y exige una explicación oficial

Finalmente, la madre localizó a María Adela internada en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde, según su testimonio, permanece desde el 9 de abril. Asegura que solo pudo verla a través de un amparo y que la encontró en un estado de fuerte alteración emocional.

“Mi hija estaba demasiado nerviosa y estaba llorando. Me dijo que no me podía decir nada, solo que le pasaron cosas”, relató su madre. Más tarde añadió: “Me dicen que mi hija está aquí porque tuvo problemas, pero no me pueden decir cuáles, por protocolo. Llevo más de 10 días pidiendo ayuda en cada institución porque además no nos han dado el expediente ni el diagnóstico de por qué está ahí”.

El caso se conoce en medio de la preocupación que han generado otras historias de jóvenes que llegaron a la Ciudad de México por supuestas oportunidades laborales y terminaron en contextos de violencia. Por eso, la madre de María Adela teme que detrás de lo ocurrido pueda haber una red de trata de personas. Lo que hoy exige la familia es acceso al expediente, una explicación oficial y garantías para que la joven pueda regresar con seguridad a casa.