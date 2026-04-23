Asesinan a Lina Rodríguez Castillo, líder ganadera y secretaria nacional de MUGAM en Chihuahua

El asesinato de Lina Alejandra Rodríguez Castillo volvió a golpear al campo mexicano y a exhibir una realidad insoportable: ni siquiera una mujer reconocida por su trabajo en favor del sector agropecuario está a salvo en Chihuahua. La dirigente fue atacada la tarde del miércoles 22 de abril en un establecimiento ubicado en el kilómetro 111 de la carretera Cuauhtémoc-La Junta.

Lina Rodríguez Castillo era secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México y también delegada de la Asociación Ganadera local de Guerrero. Su nombre era ampliamente reconocido dentro del sector por su trabajo con mujeres productoras y por el impulso que dio a la capacitación y al fortalecimiento de la actividad ganadera en la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre entró a un negocio de granos y agredió a varias mujeres que se encontraban en el lugar. Entre ellas estaba Lina Rodríguez Castillo, quien murió en la escena. Hasta ahora, lo ocurrido vuelve a dejar una pregunta brutal sobre la mesa: cuántas mujeres más tienen que ser asesinadas para que la seguridad deje de ser discurso y empiece a ser realidad.

Una figura clave para las mujeres del sector ganadero

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca lamentó el asesinato de la presidenta de MUGAM Chihuahua y señaló que se trataba de una mujer “que trabajó en favor del campo dejando una huella invaluable en la ganadería de nuestro país”. La dimensión de esa pérdida no es menor: no se trata solo de una dirigente local, sino de una figura que ayudó a abrir espacios para otras mujeres dentro de un sector históricamente dominado por hombres.

El asesinato de Lina Rodríguez provoca horror, rabia y una tristeza profunda.



La secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México fue atacada en Chihuahua dentro de un negocio de granos, en un hecho brutal que vuelve a exhibir la violencia que enfrentan las mujeres todos los… pic.twitter.com/JLhZHg1AKI — Fernanda Familiar (@qtf) April 23, 2026

Por su parte, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua expresó su pesar y recordó que Lina Rodríguez Castillo fue impulsora de la apertura del Capítulo Chihuahua de MUGAM. También destacó que buscó de manera permanente oportunidades de capacitación para sus socias, con el objetivo de fortalecer su desarrollo dentro de esta actividad económica.

Condena, duelo y otra herida abierta en Chihuahua

En su posicionamiento, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua condenó el crimen y lanzó un reclamo que retrata el tamaño del problema: “Nuestro organismo condena de manera categórica cualquier manifestación de violencia. De nueva cuenta hacemos el llamado a la preservación del Estado de Derecho, así como a la construcción de condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades productivas y el bienestar de las familias que dependen de estas”.

Ese llamado no debería ser necesario una y otra vez. Pero en un estado donde la violencia sigue rompiendo vidas, trayectorias y comunidades enteras, el asesinato de Lina Rodríguez Castillo se convierte también en un recordatorio brutal de la fragilidad en la que viven miles de personas que solo intentan trabajar. Hoy el sector ganadero está de luto, pero la exigencia tendría que ir mucho más allá del pésame: justicia para Lina y garantías reales para quienes siguen saliendo cada día a sostener el campo.