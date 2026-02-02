La coordinadora municipal de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo, Alejandra Rojas Báez, y su primo, Noé Jacob Pérez Rojas, fueron localizados con vida después de haber sido reportados como desaparecidos desde el 30 de enero, confirmó el partido y familiares tras varios días de búsqueda.

Ambos jóvenes, de 27 y 26 años, respectivamente, habían sido vistos por última vez cuando acudieron a un bar en Fuentes de Satélite, en el municipio de Jilotzingo, con su última ubicación registrada en Tlalnepantla.

La búsqueda y el operativo

Tras recibir el reporte de desaparición, familiares, autoridades y militantes de Movimiento Ciudadano activaron una intensa búsqueda en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Comisión de Búsqueda del Estado de México (COBUPEM) y la Secretaría de Seguridad estatal, que desplegaron operativos desde el 1 de febrero para dar con su paradero.

Autoridades activaron una ficha de búsqueda para localizar a Alejandra Rojas Báez, presidenta del Comité Directivo Municipal de #MovimientoCiudadano, y a su primo Noé Jacob Pérez.#NoticiasImagen #PaolaRojasDPC @PaolaRojas @ehiramhurtado pic.twitter.com/xYanbme2qK — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) February 2, 2026

A través de redes sociales, la familia y el partido anunciaron que ambos fueron encontrados con vida y juntos, poniendo fin a días de angustia e incertidumbre para sus conocidos y la comunidad local.

Aunque no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su desaparición, las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar qué pasó durante el tiempo en que estuvieron sin contacto