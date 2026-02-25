La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena inició un procedimiento sancionador de oficio contra el diputado con licencia Sergio Mayer, luego de que solicitó separarse de su cargo en la Cámara de Diputados para integrarse al programa de televisión La Casa de los Famosos, producido por la cadena estadounidense Telemundo.

En el expediente difundido por la CNHJ se señala que su decisión podría constituir una falta a los estatutos del partido, al proyectar la imagen de que “privilegia un proyecto personal” por encima de sus responsabilidades legislativas. Como medida inicial, se determinó la suspensión de sus derechos partidarios mientras se desarrolla el proceso interno.

🚨 "Yo nunca pediría licencia para irme a un programa."



Esto le dijo Sergio Mayer a Sabina Berman en 2024. Lo demás ya lo saben.





El documento indica que la participación del también actor en un reality show ha sido calificada como controvertida en el ámbito político y mediático. Aunque Mayer justificó su decisión como un “experimento social” y una forma de comunicación con la ciudadanía, el partido considera que la percepción pública se ha centrado en que dejó pendientes diversas iniciativas legislativas para integrarse a un proyecto de entretenimiento.

Según el expediente, esta situación ha generado un impacto negativo en su imagen pública y podría constituir infracciones a los Documentos Básicos de Morena. Entre los señalamientos se incluye el presunto incumplimiento de sus obligaciones como militante, la afectación a la imagen del partido y la búsqueda de beneficio personal por encima de su responsabilidad con los ciudadanos que representa.

Mientras tanto, este mismo día rindió protesta como diputado federal Luis Morales Flores, suplente de Sergio Mayer, durante la sesión ordinaria celebrada en el recinto de San Lázaro.