El ingeniero Wilberth Esquivel Zanoguera denunció un presunto hundimiento en los pilotes del Tramo 5 del Tren Maya y difundió un video en el que se observan maniobras de apuntalamiento en estructuras de concreto. Durante el recorrido, también grabó el momento en que personal de la obra le pidió dejar de filmar por encontrarse en una zona federal y, después, le exigió borrar el material.

En la grabación, Esquivel sostiene que las “ballenas” del viaducto están siendo apuntaladas porque los pilotes se están hundiendo y que se están construyendo apoyos superficiales para contener el problema. XEVT reportó además que el colectivo Sélvame del Tren ya había difundido imágenes del mismo punto y habló de un “hundimiento progresivo y vertical del terreno” en el Tramo 5 Sur Cancún-Tulum.

Es una bomba de tiempo



El Tren Maya se hunde, según documentó el ingeniero @WilCancunMx



Encargados de la obra intentaron impedir que grabara pic.twitter.com/EAlMKGA1sr — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 7, 2026

El video también mostró la presión para frenar la documentación. Según las imágenes retomadas por Latinus, un encargado de vigilancia le dijo: “Le voy a pedir que me haga el favor de borrar su video, lo espero”, mientras otro vehículo bloqueaba la salida.

Qué dijo Sheinbaum sobre el señalamiento

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un problema en la infraestructura del Tren Maya, pero dijo que pidió una revisión específica del Tramo 5 a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de la Defensa. “No hay ningún problema en este momento con el Tren Maya. De todas maneras, le pedí que hiciera esta revisión particular para que pueda dar su dictamen técnico”, declaró.

Sheinbaum también rechazó que se le hubiera pedido al ingeniero borrar el video y afirmó que “no deberían de haberle pedido que borrara el video, se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión en México”.

🎥 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este miércoles 8 de abril, sobre el Tren Maya y ordena revisar el Tramo 5 en Quintana Roo, tras denuncias por posible hundimiento 🚆⚠️ Esto fue lo que dijo en la Mañanera del Pueblo 👇 #TrenMaya #Sheinbaum #QuintanaRoo… pic.twitter.com/KLuKxy9wa1 — 24HorasQRoo (@24HorasQR) April 8, 2026

Por qué el Tramo 5 vuelve a prender las alertas

El señalamiento pega en una de las zonas más sensibles del proyecto. Vanguardia recordó que el Tramo 5 fue internado en la selva con miles de pilotes a gran profundidad y que, desde 2024, activistas han documentado contaminación del agua, corrosión en estructuras y daños a cenotes, cavernas y ríos subterráneos.

Con ese antecedente, el video de Wilberth Esquivel volvió a abrir dudas sobre la estabilidad del tramo y sobre la forma en que se están atendiendo los problemas detectados en la obra. Por ahora, la postura oficial de la Presidencia es que no hay un problema estructural confirmado, pero sí una revisión en curso.