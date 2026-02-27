Un operativo federal en Matamoros, Tamaulipas, dejó nueve presuntos integrantes del Cártel del Golfo detenidos, entre ellos Antonio Guadalupe “N”, alias “Lexus”, señalado como objetivo relevante y buscado por autoridades de EU. La acción fue confirmada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana. Horas antes, el Gobierno municipal de Matamoros había alertado sobre una “situación de riesgo” en el ejido Sandoval y pidió a la población evitar la zona. El operativo incluyó convoyes terrestres y apoyo aéreo.

Antonio Guadalupe “N” es investigado por delitos como extorsión, secuestro y tráfico de armas, personas y drogas en México y EU. Las autoridades lo ubican como parte de la estructura operativa del Cártel del Golfo en la frontera, un corredor estratégico por su conexión directa con Texas.

El Ejército Mexicano (Fuerzas Especiales), Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana @Defensamx1 realizaron un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamps., logrando la detención de Antonio Guadalupe “N”, y 8 personas más integrantes del Cártel del Golfo

Durante la intervención fueron aseguradas armas de alto poder, incluidos fusiles Barrett calibre .50, lanzacohetes, granadas, cartuchos de distintos calibres, equipo táctico y vehículos. El armamento incautado evidencia la capacidad operativa de la célula detenida.

Matamoros ha sido históricamente una plaza clave para el Cártel del Golfo, organización que mantiene disputas por el control de rutas fronterizas y enfrenta presiones tanto de grupos rivales como de fuerzas federales. La zona es considerada estratégica por el flujo de droga y armas hacia y desde territorio estadounidense.

El operativo se da en un contexto de tensión nacional tras los recientes episodios de violencia vinculados al crimen organizado en distintos estados. Las autoridades no han detallado aún el proceso legal que enfrentarán los detenidos ni si habrá coordinación formal con agencias de EU por los señalamientos internacionales contra “Lexus”.