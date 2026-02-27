El Departamento de Justicia de EU anunció una acusación formal contra René Arzate García, alias “La Rana”, y mantiene una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de él y su hermano Alfonso Arzate García, “El Aquiles”, identificados como operadores clave del Cártel de Sinaloa en la frontera entre Tijuana y California.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, René Arzate enfrenta cargos por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y tráfico de grandes volúmenes de fentanilo, metanfetamina, cocaína y marihuana hacia territorio estadounidense. El Departamento de Estado, a través de su programa de recompensas, ofrece hasta cinco millones de dólares por cada uno.

Los hermanos Arzate consolidaron su poder en Baja California tras alinearse con la facción de Ismael “El Mayo” Zambada. Fuentes de inteligencia los identifican como cercanos al círculo del capo sinaloense y operadores responsables del control del trasiego de drogas hacia el sur de California.

🚨 El Gobierno estadounidense ofrece una recompensa por información que lleve a la captura de los hermanos Arzate, operadores clave del C4rt3l de Sinaloa.@LuisKuryaki, periodista de Pie de Nota, nos da los detalles con @beltrandelrio en la #PrimeraEmisión. 🎙️ pic.twitter.com/QbRjgPceLz — Imagen Radio (@Imagen_Mx) February 27, 2026

Su ascenso comenzó en el entorno criminal de Tijuana, donde inicialmente operaron bajo la influencia del antiguo Cártel de Tijuana. Con el debilitamiento de los Arellano Félix y la expansión del Cártel de Sinaloa entre 2007 y 2010, los Arzate cambiaron de alianza y fortalecieron su estructura.

La DEA los identificó desde 2011 como responsables de recibir cargamentos de droga en ciudades como Oceanside, National City y Chula Vista, en California. En ese periodo, autoridades estimaban que su red distribuía una parte significativa de la metanfetamina en el condado de San Diego.

Además del tráfico de drogas, la acusación en EU los vincula con lavado de dinero mediante transacciones internacionales y con la coordinación de secuestros, ejecuciones y extorsiones para mantener el control de la plaza frente a grupos rivales como el CJNG.

En la pugna interna del Cártel de Sinaloa entre “Los Chapitos” y la facción de “La Mayiza”, los hermanos Arzate han sido señalados como aliados del grupo encabezado por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.