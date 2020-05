El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su gobierno vetará a empresas que dejen obras inconclusas, y afirmó que no se otorgarán ampliaciones presupuestales si así lo piden las compañías que se encarguen de los proyectos de infraestructura que se desarrollan en al actual administración, como el Tren Maya.

“Nada de que se paró la obra, nada de que hace falta una ampliación presupuestal que no estaba prevista. No, eso ya se terminó. Nada de que: ‘nos faltaron ingenieros, nos faltó equipo, no pudimos avanzar’, nada de que no se cumplió la meta de avance en el año.

“No, se tiene que cumplir cabalmente, esa también es una nueva normalidad, nada de empresas constructoras irresponsables. Así como no hay gobierno federal corrupto, así como no se pide ‘moche’ para entregar las obras, como no hay influyentismo, así como hay piso parejo, como no hay soborno, igual las empresas. Nada de que vamos a dejar las obras inconclusas”, declaró.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, López Obrador reiteró su crítica a las empresas que en el pasado utilizaban los litigios, las influencias y los sobornos para no entregar las obras por las que se les pagaba y que finalmente dejaban abandonadas con cargo al erario. «Ya eso se termina», expresó.

“Vamos a conocer muy bien quiénes son los dueños y directivos de las empresas nacionales, extranjeras. Si quedan mal, aquí mismo (en su conferencia) se va a dar a conocer, cuando menos en México no van a volver a tener ningún contrato mientras estemos nosotros en el gobierno”, refirió.

El titular del Ejecutivo federal afirmó que, si las empresas cumplen, en la placa de la obra habrá un reconocimiento a las compañías, sea nacional o extranjera.



Información de Notimex