El Gobierno de México anunció este miércoles, durante la conferencia matutina, la firma de un acuerdo voluntario de colaboración con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital en el país. El convenio fue impulsado por la Secretaría de las Mujeres y representa la primera iniciativa de este tipo entre el Estado mexicano y las plataformas tecnológicas más utilizadas por la población.

El objetivo es coordinar acciones para que internet sea un espacio más seguro, especialmente para las mujeres, quienes concentran el mayor número de víctimas de ciberacoso en México.

Casi 19 millones de personas sufrieron ciberacoso en 2024

De acuerdo con cifras presentadas por el gobierno, 18.9 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso en 2024, casi tres millones más que en 2020. Las mujeres son el grupo más afectado: 10.6 millones reportaron haber sufrido violencia digital, frente a 8.3 millones de hombres.

Además, el fenómeno golpea principalmente a las más jóvenes. El 57.7% de las víctimas tenía menos de 29 años, incluyendo 2.8 millones de niñas y adolescentes de entre 12 y 19 años.

Las formas de agresión también varían según el sexo. En el caso de las mujeres predominan insinuaciones sexuales (29%), contenido sexual no solicitado (27.5%) y suplantación de identidad (20.5%). Entre los hombres son más frecuentes los mensajes ofensivos (25.9%) y las provocaciones.

El impacto emocional también es mayor para ellas. Las mujeres reportan más del doble de miedo que los hombres (34.5% contra 16%), además de mayores niveles de estrés, inseguridad y desconfianza.

X no participó en el acuerdo

Una de las ausencias en el acuerdo fue X, antes Twitter. La Secretaría de las Mujeres informó que la red social fue invitada a participar en las mesas de diálogo, pero la empresa argumentó que no cuenta con oficinas en México y no acudió a las reuniones.

Según las autoridades, esta plataforma es una de las redes donde con mayor frecuencia se expresan discursos de odio y violencia digital contra mujeres, incluida la propia presidenta. También señalaron la existencia de un mercado documentado de compra de cuentas utilizadas para campañas de acoso.

El gobierno afirmó que continuará insistiendo para que la plataforma se sume a este tipo de iniciativas.

Estas son las acciones que implementarán las plataformas

El acuerdo establece compromisos en dos frentes principales.

En prevención, Google, Meta y TikTok desarrollarán campañas educativas sobre seguridad digital, reforzarán sus normas comunitarias y participarán en la elaboración y difusión de una Cartilla de Seguridad Digital.

En atención, las empresas habilitarán canales directos de comunicación con fiscalías y policías cibernéticas, facilitarán el retiro de contenido íntimo compartido sin consentimiento y se activará la Línea 079, opción 1, para brindar primeros auxilios emocionales a víctimas de violencia digital.