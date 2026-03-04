La FIFA canceló alrededor del 40% de las reservaciones hoteleras que había apartado en la Ciudad de México para el Mundial de 2026, una decisión que sorprendió al sector turístico y que ahora genera dudas sobre la demanda real de hospedaje durante el torneo.

De acuerdo con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, de las 2,000 habitaciones que originalmente estaban reservadas, cerca de 800 fueron canceladas en los últimos días, lo que obliga a replantear las expectativas de ocupación para uno de los eventos deportivos más importantes que recibirá el país.

El director general de la asociación, Alberto Albarrán Leyva, explicó en entrevista con La Jornada que las cancelaciones ocurrieron incluso en bloques completos.

“Hoteles completitos se cancelaron”, señaló el directivo, quien detalló que en algunos establecimientos se anularon entre 180 y 200 habitaciones de una sola vez, y que en varios casos las cancelaciones superaron a las nuevas reservaciones que han llegado.

La FIFA no ha explicado públicamente las razones de esta decisión. Sin embargo, la noticia surgió en medio de preocupaciones del sector turístico tras hechos violentos registrados recientemente en el país, lo que elevó la inquietud de empresarios ante la cercanía del evento internacional.

Gobierno de México buscará aclarar la situación

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema y reconoció que no tenía información directa sobre las cancelaciones.

La mandataria explicó que su gobierno revisará si la información es correcta y buscará conocer los motivos detrás de la decisión.

Sheinbaum adelantó que se acercará a Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, para obtener más detalles y entender cuáles son las inquietudes de la organización rumbo al Mundial de 2026.

Mientras tanto, el sector hotelero de la capital observa con atención el desarrollo de la situación, ya que la reducción de reservaciones podría impactar la derrama económica esperada durante el torneo.