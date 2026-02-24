Luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador del CJNG, el gobierno de Estados Unidos reconfiguró su lista de objetivos prioritarios.

Hasta el 22 de febrero de 2026, el líder del llamado “cártel de las cuatro letras” encabezaba la lista con una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que llevara a su captura o condena. Tras su muerte, el foco se desplazó principalmente hacia figuras del Cártel de Sinaloa.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar

Iván Archivaldo Guzmán Salazar es señalado como el principal líder de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

El gobierno de Estados Unidos lo identifica como pieza clave en la producción y tráfico de fentanilo hacia su territorio. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Narcobloqueos, enfrentamientos y terror en #Culiacán:



Se habla de la captura de Iván Archivaldo Guzmán, hijo del Chapo Guzmán.



Sin NADA oficial hasta el momento. pic.twitter.com/YHLtmma11N — Antonio Nieto (@siete_letras) August 29, 2024

Jesús Alfredo Guzmán Salazar

También en la lista se encuentra Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hermano de Iván Archivaldo.

Las autoridades estadounidenses ofrecen igualmente 10 millones de dólares por información que lleve a su arresto, al considerarlo parte central de la estructura responsable del envío de drogas sintéticas hacia ese país.

Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”

Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín Guzmán Loera, es identificado como líder de la facción conocida como “Los Guanos”.

Se le acusa de controlar rutas de narcotráfico desde Sinaloa, a través de Sonora, hacia Estados Unidos. Por información que lleve a su captura, se ofrecen 5 millones de dólares.

Aureliano Guzman Loera “El Guano”, jefe de una fracción del Cartel de Sinaloa, foto de algunos años. En la segunda foto es identificado por Cisen a pesar de la gorra. Vaya con las amistades presidenciales!! pic.twitter.com/ppNzJPIrVP — Vladimir Galeana (@vladimirgaleana) March 30, 2020

Audias Flores Silva, “El Jardinero”

Audias Flores Silva es identificado como uno de los posibles sucesores de “El Mencho” al frente del CJNG.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo señala como responsable del control de diversos laboratorios de metanfetamina en Jalisco y Zacatecas. También se ofrecen 5 millones de dólares por información que permita su detención.