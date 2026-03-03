Bajo el lema “Innovación como motor de Igualdad e Inclusión”, la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León, encabezada por Martha Herrera, realizó el Tercer Foro ESG, donde por primera ocasión se entregó el Premio de Igualdad e Inclusión Corporativa 2025.

Durante la ceremonia, realizada en el EGADE Business School, Herrera destacó que este tipo de encuentros fortalecen las cadenas de suministro y permiten que las empresas integren la innovación como parte de su estrategia social y empresarial.

La titular de la dependencia subrayó que las compañías que incorporan igualdad, inclusión y sostenibilidad en sus operaciones fortalecen su reputación, retienen talento y acceden a nuevos mercados internacionales.

En esta primera edición del premio fueron reconocidas 26 empresas, entre ellas Clarios, Bimbo, Kia, Fundación DeAcero, Grupo GP, Cintermex, Afirme, Arzyz y Grupo Frontera.

Herrera agradeció el compromiso de las organizaciones participantes y señaló que el reconocimiento busca destacar a las empresas que transforman comunidades mientras fortalecen su posición en el mercado.

El foro incluyó paneles sobre innovación, financiamiento y sostenibilidad. La Secretaría explicó que, mediante herramientas como la constancia de contribución e impacto social y la medición del retorno social de inversión, se acompaña a las empresas en el monitoreo de su desempeño social para fortalecer su credibilidad ante inversionistas.

En el evento, Ana Margarita Garza, directora de Asuntos Públicos Latinoamérica de Clarios, señaló que la sostenibilidad es eje estratégico de su modelo de negocio, destacando iniciativas de economía circular que permiten reciclar hasta el 99 por ciento del material utilizado en sus baterías.

Por su parte, el EGADE Business School anunció el lanzamiento de la Maestría en Negocios Sostenibles, orientada a formar directivos que integren la sostenibilidad como eje estratégico y generen valor a largo plazo.