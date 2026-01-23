El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que sostuvo una reunión con el director del Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, como parte de los acuerdos de cooperación alcanzados entre los gobiernos de México y EU el pasado 22 de enero de 2026.

Como resultado de esta visita oficial, Patel regresó a EU este viernes 23 de enero llevándose a dos objetivos prioritarios para las autoridades estadounidenses, sin que se dieran a conocer públicamente sus identidades.

Reuniones con la SSPC y la FGR

De acuerdo con lo informado por García Harfuch, el director del FBI sostuvo dos reuniones clave durante su visita a México: una con el equipo de la SSPC y otra con la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante los encuentros también participó el embajador de EU en México, Ken Salazar Johnson, con quien se reconoció el incremento de operaciones coordinadas entre ambos países para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios con impacto binacional.

Coordinación y respeto a la soberanía

El titular de la SSPC señaló que las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y que ambas partes acordaron continuar y fortalecer la cooperación, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial de México.

“Se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países”, puntualizó García Harfuch.

Dos objetivos prioritarios trasladados a EU

García Harfuch detalló que Kash Patel regresó a EU con dos objetivos prioritarios del FBI. Uno de ellos es una persona no estadounidense, detenida por autoridades mexicanas y que formaba parte de los 10 más buscados por el FBI. El segundo caso corresponde a un ciudadano canadiense, quien se entregó voluntariamente un día antes en la Embajada de EU en México.

“El respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores de esta colaboración”, concluyó el funcionario.