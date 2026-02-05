El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue detenido por presuntos actos de extorsión y corrupción, informó este jueves el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

A través de su cuenta de X, el funcionario señaló que la captura se realizó tras denuncias ciudadanas, como parte de un operativo conjunto en el que participaron la Sedena, Semar, la FGR y la propia SSPC.

Detención ligada al Operativo Enjambre

García Harfuch explicó que la acción forma parte del Operativo Enjambre, iniciado el año pasado y mediante el cual ya habían sido detenidos tres presidentes municipales del Estado de México por delitos similares.

Junto con el alcalde de Tequila, también fueron detenidos tres funcionarios municipales, quienes se desempeñaban como director de Seguridad Pública, director de Catastro y Predial y director de Obras Públicas.

En su comunicado, el titular de la SSPC afirmó que las detenciones forman parte de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum”.



En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

Presunto esquema de extorsión y vínculos criminales

De acuerdo con la información oficial, Diego Rivera Navarro encabezaría “un esquema de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras en el estado”, además de existir indicios de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones federales lo vinculan directamente con extorsiones a empresas emblemáticas, entre ellas José Cuervo, a las que presuntamente se exigieron pagos millonarios por impuestos prediales y permisos municipales, bajo la amenaza de clausuras administrativas.

Estos hechos se habrían desarrollado en el marco de una presunta alianza con el CJNG, organización con fuerte presencia en Jalisco, que habría facilitado el control territorial para la operación de estas actividades ilícitas.

Antecedentes e investigaciones previas

Como antecedente, se informó que en mayo de 2025 Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado, tras la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, evento durante el cual se proyectaron imágenes alusivas a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

Rivera Navarro, militante de Morena e impulsado por la alianza Morena-PT-PVEM, asumió el cargo de presidente municipal de Tequila el 1 de octubre de 2024.

Las autoridades también lo señalan por encabezar una red de corrupción dentro del ayuntamiento, integrada por altos funcionarios municipales. Desde 2025, se acumulaban múltiples denuncias en su contra por abusos de autoridad, acoso político, violencia de género y cobros excesivos, que derivaron en al menos ocho investigaciones.