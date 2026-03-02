Gerardo “N”, alias “El Congo”, fue detenido en Michoacán por su presunta participación en la célula delictiva que atentó contra el entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. La captura fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, la detención se realizó durante la madrugada en un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y autoridades estatales.

Según las investigaciones, “El Congo” fungía como operador regional de un grupo criminal con presencia en Uruapan. Se le vincula con extorsión a productores de aguacate y limón, agresiones contra grupos rivales y diversos homicidios registrados en la zona.

Harfuch señaló que el detenido operaba bajo el mando de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como presunto autor intelectual del atentado contra Carlos Manzo y quien fue detenido en noviembre de 2025. Las autoridades sostienen que la célula mantenía control territorial mediante amenazas y violencia sistemática contra sectores productivos.

Esta madrugada, en Michoacán, en una operación encabezada por la @FiscaliaMich en coordinación con @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @GN_MEXICO_ y @SSeguridad_Mich fue detenido Gerardo "N", alias "El Congo", identificado como integrante de la célula delictiva que atentó contra… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 2, 2026

Durante el operativo en Apatzingán también fue detenida una mujer identificada como Kimberly Guadalupe “N”, de 23 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Con esta captura, suman 21 personas detenidas por su presunta participación directa o indirecta en el atentado contra el exalcalde uruapense. Las autoridades aseguraron que las investigaciones continúan hasta desarticular por completo la estructura criminal responsable.