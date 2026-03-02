La presidenta Claudia Sheinbaum criticó este lunes a la Organización de las Naciones Unidas por su actuación frente al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, al considerar que el organismo perdió capacidad de mediación ante las potencias militares.

“La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser”, declaró durante su conferencia mañanera, donde llamó a recuperar la diplomacia multilateral como vía para frenar la escalada bélica.

Sheinbaum sostuvo que el costo de los enfrentamientos lo paga la población civil. “Es triste, por decir lo menos, lo que ocurre. Porque al final no es un asunto de si alguien está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil, el bombardeo de una escuela de niñas”, dijo al referirse a los reportes de ataques recientes en Medio Oriente.

La mandataria reiteró que México mantiene su postura histórica de defensa de la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, principios consagrados en la Constitución y en la propia Declaración de Naciones Unidas.

🇲🇽 | Claudia Sheinbaum dice que "la ONU ha perdido cada vez más fuerza" y "ha dejado de cumplir su labor" después del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán.



"Quien paga siempre es la población civil", agregó la mandataria. pic.twitter.com/tTKi8bbQnz — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 2, 2026

Mundial 2026, una apuesta por la paz en medio de la tensión

En medio del conflicto, Sheinbaum fue cuestionada sobre si existen condiciones para que Estados Unidos sea sede del Mundial 2026, tomando en cuenta las operaciones militares recientes en distintos países.

La presidenta respondió que el objetivo de este tipo de competencias va más allá del contexto político. “El objetivo de estas gestas mundialistas, más allá del cómo de estos mundiales, pues es que el deporte lleve a la paz. Que la comunicación entre los pueblos a través de la competencia deportiva busque la paz”, afirmó.

Las declaraciones se dan luego de que la Federación de Fútbol de Irán pusiera en duda su participación en el torneo tras los ataques del fin de semana, pese a que la selección iraní ya se encuentra clasificada.

Sheinbaum subrayó que eventos como los mundiales y las olimpiadas deben servir para fortalecer la relación pacífica entre pueblos y gobiernos, más allá de los intereses comerciales. “Hay que avanzar hacia ello, siempre”, concluyó.