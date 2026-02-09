Lorena Marisol Rodríguez fue designada este 8 de febrero como alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, luego de la detención del presidente municipal Diego Rivera Navarro, imputado por delincuencia organizada y secuestro de dos políticos de su mismo partido.

El nombramiento ocurrió durante una sesión extraordinaria del ayuntamiento, en medio de una crisis política que mantiene bajo la lupa al municipio.

Votación dividida en el Cabildo

Rodríguez recibió seis votos a favor y tres en contra, emitidos por la regidora priista Alondra Romero Cordero —quien previamente denunció al alcalde por violencia política de género—, la regidora de Movimiento Ciudadano Crisol Bañuelos y la regidora independiente Evelyn Castañeda Chávez.

La regidora morenista Luz Elena Aguirre Sandoval se abstuvo de votar; ella también había denunciado actos de violencia política por parte del alcalde detenido.

Mensaje tras asumir el cargo

Durante la misma sesión se le tomó protesta como alcaldesa interina. En su primer mensaje, Rodríguez hizo referencia a su origen y al momento que vive el municipio.

“Crecí en la sierra de Tequila, hija de campesinos, madre y mujer de trabajo; nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbo”, expresó.

Añadió que su administración buscará estabilidad y resultados: “Tequila necesita estabilidad, trabajo y resultados, y en eso estará enfocado el Gobierno municipal”.

Perfil político y trayectoria

Lorena Marisol Rodríguez es licenciada en Administración de Empresas, egresada del Instituto Tecnológico Mario Molina. Antes de integrarse al Cabildo de Tequila, trabajó en la Secretaría de Bienestar como ejecutiva en apoyos sociales.

Lorena Rodríguez apareció el año pasado en un video cantando “El Dueño del Palenque”, uno de los narcocorridos más polémicos de Los Alegres del Barranco.



Durante el proceso electoral ocupó el cargo de regidora propietaria en la planilla de la coalición integrada por Morena, PVEM, PT, Hagamos y Futuro.

Actualmente preside la Comisión edilicia de Participación Ciudadana, Salud, Higiene y Combate a las Adicciones.

El antecedente que la volvió viral

A mediados del año pasado, Lorena Rodríguez se volvió viral en redes sociales por un video grabado durante una fiesta, en el que aparece cantando narcocorridos. El material circuló en un contexto particularmente sensible, marcado por la polémica en torno a la apología del delito.

En ese momento, el tema cobró fuerza tras una presentación del grupo Los Alegres del Barranco, que utilizó imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que detonó una ofensiva pública contra artistas que aluden a líderes criminales en canciones y espectáculos.

Lo que sigue en Tequila

En caso de que Diego Rivera Navarro sea vinculado a proceso, no podrá regresar a la presidencia municipal, por lo que Lorena Rodríguez permanecería al frente del ayuntamiento durante los 17 meses restantes de la administración.