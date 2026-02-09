Daniel Arturo Casasús, uno de los amigos más cercanos de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, firmó contratos por casi 12 millones de pesos a favor de dos empresas catalogadas como factureras por el SAT y de una tercera compañía vinculada, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Las adjudicaciones se realizaron cuando Casasús se desempeñaba como Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco (SOTOP), cargo al que fue nombrado en julio de 2024 por el gobernador Javier May Rodríguez.

Empresas ligadas a red investigada por el SAT

Las compañías beneficiadas fueron Construagregados Hopelchén, Comercio y Construcción de Tabasco —ambas incluidas en la lista negra del SAT por simulación de operaciones— y Coincisur S.A. de C.V., una empresa vinculada a las anteriores.

De acuerdo con documentos oficiales citados por MCCI, Hopelchén tuvo como apoderado legal a un empleado de la familia Bermúdez Requena, mientras que Comercio y Construcción de Tabasco ha utilizado como domicilio un inmueble relacionado con ese mismo grupo familiar.

Las tres empresas forman parte de la red conocida como “La Barredora Guinda”, revelada por MCCI el pasado 1 de febrero.

Contratos firmados pese a investigaciones fiscales

Los contratos fueron firmados los días 5 y 6 de diciembre de 2024, cuando las empresas ya eran investigadas por el SAT por presunta simulación de operaciones.

Un día antes de firmar con las dos factureras, Casasús suscribió un contrato con Coincisur, empresa que ha compartido domicilios, socios y apoderados con al menos otras cinco compañías de la misma red.

Vínculos políticos y familiares dentro de la dependencia

Cuando se asignaron los contratos, Casasús tenía como subordinado en la SOTOP a Pablo Jiménez Pons, quien se desempeñaba como director de Planeación Sectorial y es yerno de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco, actualmente preso por su presunta participación en el grupo criminal La Barredora.

Jiménez Pons dejó el cargo a mediados de agosto de 2025.

Obras y recursos federales

Los contratos, por un monto total de 11 millones 914 mil pesos, fueron otorgados mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y financiados con recursos federales del Ramo 33, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades.

Las obras correspondían a la construcción de aulas en las escuelas primarias “Blancas Mariposas”, “Tomás Garrido Canabal” y “Benito Juárez”, ubicadas en el municipio de Centro y en la ranchería Arroyo Hondo, de Comalcalco.

En uno de los procedimientos, las dos empresas factureras compitieron entre sí, pese a estar vinculadas.

MCCI documentó además que las tres contratistas reportaron el mismo domicilio fiscal: calle Tres número 214, colonia Reforma, en Villahermosa, donde operan al menos siete empresas relacionadas con la red “La Barredora Guinda”.