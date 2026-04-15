¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en cada estado hoy 15 de abril tras el anuncio de posible aumento?

El precio de la tortilla volvió al centro de la conversación este 15 de abril, luego de que se difundiera la posibilidad de un aumento de entre 2 y 4 pesos por kilo. Mientras el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López, sostuvo en entrevista con Azucena Uresti que el ajuste era inminente, el gobierno federal respondió que no existe justificación económica para un alza generalizada y pidió evitar incrementos sin sustento.

La referencia oficial para revisar cuánto cuesta hoy este alimento en el país es el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, SNIIM, de la Secretaría de Economía. Su tablero de abril de 2026 muestra que el kilo ya supera los 30 pesos en varias ciudades del norte y del Pacífico, mientras que en otras plazas del país todavía se mueve por debajo de los 20 pesos.

¿Subió o no subió la tortilla este 15 de abril?

Lo que existe hasta ahora no es un aumento uniforme a nivel nacional, sino un escenario de presión y disparidad regional. El Consejo Nacional de la Tortilla insiste en que los costos acumulados, el rezago en refacciones, el papel alimenticio y el aumento en gastos operativos están empujando el precio. Del otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el 14 de abril que no veía razones para subir el precio de la tortilla porque el maíz está en niveles bajos y anunció diálogo con el sector para contener alzas injustificadas.

En la práctica, eso significa que el precio puede variar mucho según la ciudad. El propio SNIIM reporta diferencias amplias entre estados y entre zonas metropolitanas de un mismo mercado. Los registros oficiales consultados este 15 de abril colocan a Sonora, Baja California y algunos municipios fronterizos entre los puntos más caros, mientras que Veracruz, Puebla y Tlaxcala aparecen entre los más bajos.

Precio del kilo de tortilla hoy 15 de abril, por estado

Aguascalientes: Aguascalientes, 22.00 pesos

Baja California: Mexicali, 33.29 pesos; Tijuana, 28.18 pesos

Baja California Sur: La Paz, 27.00 pesos

Campeche: Campeche, 28.25 pesos

Coahuila: Piedras Negras, 30.00 pesos; Saltillo, 24.00 pesos; Torreón, 28.00 pesos

Colima: Colima, 30.00 pesos

Chiapas: Tapachula, 30.00 pesos; Tuxtla Gutiérrez, 22.00 pesos

Chihuahua: Chihuahua, 25.50 pesos; Ciudad Juárez, 25.22 pesos

Ciudad de México: D.F., 21.72 pesos; ZM D.F., 21.27 pesos

Durango: Durango, 21.50 pesos; Gómez Palacio, 27.00 pesos

Guanajuato: Celaya, 23.00 pesos; León, 22.00 pesos

Guerrero: Acapulco, 30.00 pesos; Chilpancingo, 26.67 pesos

Hidalgo: Pachuca, 23.00 pesos

Jalisco: Guadalajara, 26.23 pesos; ZM Guadalajara, 26.30 pesos

Estado de México: Toluca, 20.29 pesos

Michoacán: Morelia, 22.43 pesos

Morelos: Cuernavaca, 26.67 pesos

Nayarit: Tepic, 30.00 pesos

Nuevo León: Monterrey, 25.38 pesos; ZM Monterrey, 24.79 pesos

Oaxaca: Oaxaca, 24.50 pesos

Puebla: Puebla, 17.69 pesos; ZM Puebla, 16.50 pesos

Querétaro: Querétaro, 26.83 pesos

Quintana Roo: Cancún, 29.20 pesos; Chetumal, 27.00 pesos

San Luis Potosí: San Luis Potosí, 25.00 pesos

Sinaloa: Culiacán, 27.00 pesos

Sonora: Ciudad Obregón, 30.33 pesos; Hermosillo, 32.17 pesos; Nogales, 31.00 pesos; San Luis Río Colorado, 31.83 pesos

Tabasco: Villahermosa, 24.20 pesos

Tamaulipas: Ciudad Victoria, 25.00 pesos; Matamoros, 31.00 pesos; Nuevo Laredo, 28.00 pesos; Reynosa, 30.50 pesos; Tampico, 28.00 pesos

Tlaxcala: Tlaxcala, 17.00 pesos

Veracruz: Coatzacoalcos, 25.00 pesos; Veracruz, 15.75 pesos; Xalapa, 15.75 pesos

Yucatán: Mérida, 28.17 pesos

Zacatecas: Zacatecas, 22.50 pesos