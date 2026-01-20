El Gobierno federal puso en marcha el registro para la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, un documento con el que se busca garantizar atención médica a personas que no cuentan con seguridad social en instituciones como el IMSS o el ISSSTE.

El arranque del registro fue confirmado por autoridades del sector salud, como parte de la estrategia para unificar padrones y facilitar el acceso a servicios médicos básicos en todo el país.

¿Qué es la credencial del Servicio Universal de Salud?

La credencial del Servicio Universal de Salud es un documento que permitirá a las personas sin seguridad social acceder a atención médica, consultas, estudios y servicios preventivos dentro del sistema público de salud.

El objetivo es integrar en un solo esquema a quienes actualmente no están afiliados a ningún instituto, evitando trámites duplicados y facilitando la identificación de los pacientes en unidades médicas.

¿Quiénes pueden registrarse?

El registro está dirigido principalmente a personas que no cuentan con afiliación al IMSS, ISSSTE u otros sistemas de seguridad social.

También podrán incorporarse quienes anteriormente estaban inscritos en esquemas como el INSABI o servicios estatales de salud y que ahora serán integrados al nuevo modelo universal.

El gobierno federal presentó la credencial del Servicio Universal de Salud. El registro iniciará en marzo y concluirá en diciembre; permitirá a todos los mexicanos acceder a su historial médico y servicios de salud.#YoTeVeo #ImagenNoticias con @MendivilCrystal @imagen_crystal pic.twitter.com/qrGdgnA4yR — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) January 20, 2026

¿Qué servicios cubrirá?

De acuerdo con lo informado, la credencial permitirá el acceso a consultas médicas generales, atención preventiva, estudios básicos y otros servicios contemplados dentro del sistema público de salud.

Las autoridades señalaron que el alcance de los servicios dependerá del nivel de atención de cada unidad médica y de la capacidad instalada en cada entidad.

¿Cuándo inicia el registro y hasta cuándo estará abierto?

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud iniciará entre el 1 y 2 de marzo de 2026. Será un arranque por fases: primero en entre 12 y 14 entidades federativas, y después se irá extendiendo conforme avance el despliegue.

El registro, dijo, concluirá el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de ampliación dependiendo de la operación y la demanda.

¿Cómo será el proceso: alfabético y por regiones?

El trámite se realizará con calendario alfabético, según la primera letra del apellido paterno, para ordenar la atención y evitar saturación.

Además, el avance será por bloques regionales, de acuerdo con la llegada del equipamiento tecnológico necesario para levantar el registro en cada zona.

¿Dónde y cómo será el registro para la tarjeta de salud?

El gobierno instalará 2,365 módulos y casi 10,000 estaciones de registro en todo el país. La operación estará a cargo de 14,000 servidores de la nación, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

La recomendación para la gente es clara: ubicar el módulo que corresponda a su zona y estar atentos al calendario por letra para presentarse el día indicado y evitar vueltas innecesarias.