Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿cuándo inicia el registro y quiénes pueden tramitarla?

Redacción
Credencial del Servicio Universal de Salud

El Gobierno federal puso en marcha el registro para la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, un documento con el que se busca garantizar atención médica a personas que no cuentan con seguridad social en instituciones como el IMSS o el ISSSTE.

El arranque del registro fue confirmado por autoridades del sector salud, como parte de la estrategia para unificar padrones y facilitar el acceso a servicios médicos básicos en todo el país.

¿Qué es la credencial del Servicio Universal de Salud?

La credencial del Servicio Universal de Salud es un documento que permitirá a las personas sin seguridad social acceder a atención médica, consultas, estudios y servicios preventivos dentro del sistema público de salud.

El objetivo es integrar en un solo esquema a quienes actualmente no están afiliados a ningún instituto, evitando trámites duplicados y facilitando la identificación de los pacientes en unidades médicas.

¿Quiénes pueden registrarse?

El registro está dirigido principalmente a personas que no cuentan con afiliación al IMSS, ISSSTE u otros sistemas de seguridad social.

También podrán incorporarse quienes anteriormente estaban inscritos en esquemas como el INSABI o servicios estatales de salud y que ahora serán integrados al nuevo modelo universal.

¿Qué servicios cubrirá?

De acuerdo con lo informado, la credencial permitirá el acceso a consultas médicas generales, atención preventiva, estudios básicos y otros servicios contemplados dentro del sistema público de salud.

Las autoridades señalaron que el alcance de los servicios dependerá del nivel de atención de cada unidad médica y de la capacidad instalada en cada entidad.

¿Cuándo inicia el registro y hasta cuándo estará abierto?

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud iniciará entre el 1 y 2 de marzo de 2026. Será un arranque por fases: primero en entre 12 y 14 entidades federativas, y después se irá extendiendo conforme avance el despliegue.

El registro, dijo, concluirá el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de ampliación dependiendo de la operación y la demanda.

¿Cómo será el proceso: alfabético y por regiones?

El trámite se realizará con calendario alfabético, según la primera letra del apellido paterno, para ordenar la atención y evitar saturación.

Además, el avance será por bloques regionales, de acuerdo con la llegada del equipamiento tecnológico necesario para levantar el registro en cada zona.

¿Dónde y cómo será el registro para la tarjeta de salud?

El gobierno instalará 2,365 módulos y casi 10,000 estaciones de registro en todo el país. La operación estará a cargo de 14,000 servidores de la nación, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

La recomendación para la gente es clara: ubicar el módulo que corresponda a su zona y estar atentos al calendario por letra para presentarse el día indicado y evitar vueltas innecesarias.

