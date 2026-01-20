La alerta que aparece en los celulares durante sismos y terremotos tendrá cambios importantes. Autoridades confirmaron que se eliminará la llamada “alerta presidencial”, un mensaje que actualmente se activa de forma automática en los teléfonos móviles cuando ocurre un movimiento telúrico.

La medida busca evitar confusión entre la población y mejorar la claridad de los avisos de emergencia, especialmente en momentos críticos como sismos de gran magnitud.

¿Qué es la alerta presidencial y por qué será eliminada?

La alerta presidencial es el mensaje que aparece en los celulares a través del sistema Cell Broadcast, con un texto genérico que indica una emergencia, pero sin información específica ni instrucciones claras.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, este tipo de alerta ha generado desconcierto en eventos sísmicos recientes, ya que muchas personas la confunden con la Alerta Sísmica tradicional o no saben cómo reaccionar al recibirla.

Por ello, se decidió eliminar este mensaje automático y concentrar la comunicación de riesgos en sistemas más claros y reconocibles por la población.

¿Qué alertas seguirán funcionando durante los sismos?

La eliminación de la alerta presidencial no significa que se cancelen las alertas por sismo. La Alerta Sísmica seguirá operando con normalidad a través de altavoces, radios, aplicaciones oficiales y otros canales ya conocidos.

Las autoridades reiteraron que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) continuará siendo el principal medio de aviso temprano ante movimientos telúricos, y que se fortalecerá la difusión de información oficial por canales institucionales.

¿Cuándo entrará en vigor el cambio?

El ajuste al sistema de alertas se implementará de manera gradual. Las autoridades señalaron que el proceso incluirá revisiones técnicas y coordinación con compañías de telefonía celular para asegurar que la eliminación del mensaje presidencial no afecte otros avisos de emergencia.

Mientras tanto, Protección Civil pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y no guiarse por mensajes no verificados que circulen en redes sociales.

Buscan evitar pánico y mensajes confusos

Uno de los principales objetivos de esta decisión es reducir el pánico innecesario durante sismos. En eventos recientes, la alerta presidencial apareció incluso después de que el movimiento había terminado, lo que provocó alarma sin utilidad práctica.

Las autoridades insistieron en que una comunicación clara y oportuna puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia, y que el exceso de mensajes genéricos puede resultar contraproducente.