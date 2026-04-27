CNTE amenaza con paro nacional durante el Mundial 2026 y convoca a marcha el 1 de mayo

La CNTE puso sobre la mesa una amenaza que va mucho más allá de la marcha del 1 de mayo: un paro nacional indefinido durante el Mundial de Futbol de 2026. El acuerdo fue ratificado por la Asamblea Nacional Representativa del magisterio disidente, que acusa falta de respuestas del gobierno de Claudia Sheinbaum a sus demandas centrales y plantea usar el momento de mayor exposición internacional para elevar la presión política.

Según el acuerdo, la suspensión de clases durante el Mundial tendría como propósito forzar atención a exigencias como la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO y de la Ley del ISSSTE de 2007. La coordinadora considera que, ante la ausencia de respuestas concretas, el paro es una medida necesaria en un momento que colocará a México bajo reflectores internacionales.

Más de 200 representantes de secciones de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas avalaron esa ruta. La definición final sobre la fecha exacta y la modalidad del paro se tomará el 16 de mayo, en una nueva Asamblea Nacional Representativa.

Antes del Mundial, la CNTE saldrá a las calles el 1 y el 15 de mayo

Como parte de su calendario inmediato, la CNTE convocó a una marcha el 1 de mayo en la Ciudad de México y en Oaxaca. En la capital del país, la movilización partirá a las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. En Oaxaca, la Sección XXII llamó a movilizarse desde Brenamiel hacia el centro de la ciudad a partir de las 8 de la mañana.

Ese día también entregarán su pliego petitorio nacional 2026 y ofrecerán una conferencia de prensa para fijar postura sobre las demandas del magisterio disidente y otros temas sociales. Además, el 15 de mayo, Día del Maestro, preparan otra marcha desde la Escuela Normal Superior al Zócalo de la Ciudad de México, con réplicas en distintos estados.

Junto con estas movilizaciones, la CNTE acordó mantener acciones de presión y buscar alianzas con otros gremios para fortalecer una eventual huelga nacional. Pero el punto más delicado ya quedó claro: el magisterio disidente quiere llevar su conflicto al Mundial de 2026 y convertirlo en una palanca de presión frente al gobierno federal.