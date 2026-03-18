La presidenta Claudia Sheinbaum invitó al rey de España, Felipe VI, a asistir al Mundial de futbol 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio, de acuerdo con información difundida este miércoles por la Casa Real.

Según esa versión, el monarca recibió con agrado la invitación, la cual se conoció después de que el lunes reconociera que durante la conquista española de América hubo “mucho abuso”, una declaración inusual sobre un tema que ha generado tensiones con varios países, entre ellos México.

En la carta dirigida al rey, Sheinbaum señaló que el Mundial representa una oportunidad para recordar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España.

La mandataria escribió que este evento deportivo “constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos”.

La Casa del Rey indicó que la invitación personal fue recibida en el marco de la “relación fraternal” de amistad entre ambos países.

La noticia se dio a conocer después de que Sheinbaum no descartara acudir a la Cumbre Iberoamericana de 2026, que se celebrará en Madrid en noviembre, luego de las declaraciones realizadas por Felipe VI sobre los abusos durante la Conquista.