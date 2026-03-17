La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este martes al rey de España, Felipe VI, por aceptar que durante la conquista española de América hubo “mucho abuso”, y consideró que ese gesto puede ayudar a avanzar en el diálogo entre México y España.

Desde su conferencia, Sheinbaum señaló que la declaración del monarca representa un acercamiento distinto al que existió hace algunos años, cuando no se respondió la carta enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y la relación bilateral atravesó un enfriamiento.

“Es un acercamiento del Rey que reconocemos porque, a diferencia de hace varios años donde ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones, ahora, primero, el gesto del Rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas que envió México a España y después su declaración”, dijo la mandataria.

“Es un acercamiento del Rey que reconocemos”. Claudia Sheinbaum reaccionó a la declaración de Felipe VI, quien admitió que durante la conquista de América “hay mucho abuso”.



La presidenta dijo que, aunque no es todo lo que esperaba México, sí representa un gesto que debe… pic.twitter.com/snCyNRWjyf — Fernanda Familiar (@qtf) March 17, 2026

La declaración de Felipe VI se dio durante su visita a la exposición La mujer en el México indígena, en el Museo Arqueológico Nacional. Ahí afirmó que los Reyes Católicos y las Leyes de Indias tuvieron “un afán de protección” hacia los indígenas, pero reconoció que en la práctica eso no se cumplió y que hubo “mucho abuso”.

Ese tema había provocado tensión durante el gobierno de López Obrador, quien exigió a la Corona española una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista y la posterior colonización.

Sheinbaum sostuvo que, aunque la postura del rey no representa todo lo que México esperaba, sí debe ser reconocida, sobre todo porque generó críticas en España. Según dijo, sectores de la derecha española reaccionaron en contra de sus palabras.

“Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo. Allá en España hubo una cantidad de críticas al Rey, fíjense, por esta declaración de lo que se llama la derecha española, que ‘¿cómo era posible?’, porque hay esta idea, sobre todo en la derecha española, de que llegaron a civilizar a los indios, que los indios de México eran unos bárbaros”, comentó.

Sobre la posibilidad de invitar a Felipe VI a México, la presidenta pidió esperar y, por ahora, limitarse a reconocer lo expresado por el monarca. “Vamos a ver, pero sí hay que reconocer el gesto del Rey”, dijo.