La Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, encabezada por Martha Herrera, capacitó a talleristas de Centros Comunitarios en necesidades educativas especiales, con el objetivo de fortalecer la inclusión de todas las personas en estos espacios.

A través del curso “NEES”, realizado en el Macrocentro Comunitario Independencia, la dependencia brindó herramientas y estrategias a instructores de áreas como arte y cultura, oficios, educación y tecnología, para que puedan identificar necesidades educativas especiales y desarrollar sus talleres de forma más integral.

El curso abordó señales de alerta y estrategias de atención

Durante la capacitación se explicaron de manera clara y práctica los distintos tipos de necesidades educativas especiales que pueden presentarse en el entorno educativo. Además, se promovió la participación activa de los talleristas para que compartieran si han enfrentado casos similares y qué estrategias han implementado para brindar apoyo.

Entre las actividades realizadas estuvieron “Diferenciando conceptos NEE vs NEAE”, “Señales de alerta y cómo actuar”, “Estrategias de atención” y “El semáforo de la inclusión”.

Las dinámicas fueron dirigidas por la instructora Gema Esmeralda Salazar y, de acuerdo con la información difundida, ayudaron a sensibilizar a los participantes, fomentando una mayor comprensión, empatía y compromiso hacia la atención inclusiva de los beneficiarios de Centros Comunitarios.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión señaló que uno de sus propósitos es mantener la capacitación continua de los talleristas en beneficio de comunidades en situación de vulnerabilidad, buscando desarrollar capacidades y habilidades en todas las personas.