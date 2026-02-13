La mañana de este viernes 13 de febrero, la tensión escaló en las inmediaciones de la Ciudad Judicial de la Ciudad de México, donde trabajadores del Sindicato Único del Poder Judicial mantienen un paro de labores. Lo que comenzó como una concentración terminó en enfrentamiento entre grupos sindicales.

La vialidad en la zona de Niños Héroes fue bloqueada por manifestantes que exigen libertad sindical y la repetición de las elecciones para elegir al nuevo secretario general y al Comité Ejecutivo Central del sindicato. Sin embargo, las diferencias internas derivaron en una riña cuando un grupo intentó ingresar al edificio del Poder Judicial.

Lanzamiento de objetos y cierre de vialidades

En medio de consignas y reclamos, algunos participantes comenzaron a lanzar botellas de agua y otros objetos contra el inmueble. La confrontación se prolongó por varios minutos y generó un ambiente caótico en la zona.

¡Se ha iniciado una confrontación!



Se han reportado forcejeos y agresiones físicas en la Sede Judicial de Niños Héroes entre manifestantes y personal de seguridad. pic.twitter.com/J5cv5tgr9f — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) February 13, 2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron el perímetro y cerraron parcialmente la circulación. Aunque las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, la escena evidenció la creciente fractura entre grupos sindicales.

Paro y exigencias sindicales

El paro de labores continúa y mantiene afectadas diversas actividades en el Poder Judicial capitalino. Los trabajadores demandan que se reconozca su libertad sindical y que se repita el proceso electoral interno que definió la dirigencia actual.

Tras varios minutos de tensión, la vialidad fue reabierta parcialmente, pero nuevos conatos obligaron a cerrar nuevamente el paso vehicular. Se espera que la presencia de más elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ayude a prevenir una escalada mayor.