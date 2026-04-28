Canícula 2026 amenaza a México con temperaturas de hasta 45 grados

México se prepara para la Canícula 2026, uno de los periodos más duros del año por calor, falta de lluvia y riesgo para la salud. De acuerdo con la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, este fenómeno suele extenderse por alrededor de 40 días entre julio y agosto, con temperaturas que pueden superar los 40 y hasta 45 grados Celsius en varias regiones del país.

El problema para este año es que varias de las entidades que históricamente resienten más la canícula ya están bajo una onda de calor desde abril. Eso significa que muchos estados llegarán al periodo más seco e intenso del verano con temperaturas elevadas desde antes, menos alivio atmosférico y mayor presión para la población expuesta.

Los estados que llegarán más golpeados a la canícula

Las entidades que históricamente registran mayor impacto por este fenómeno son Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

A esa lista se suma otro dato preocupante. El SMN reportó este 27 de abril una onda de calor activa en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua.

El cruce entre ambas listas deja una señal de alerta: los estados que cada año suelen padecer más la canícula ya están entre los que hoy enfrentan calor fuerte. En otras palabras, los 17 estados más vulnerables ya llegan castigados antes del arranque formal del fenómeno.

Menos lluvia, más calor y más riesgo de golpes de calor

La canícula se caracteriza por menos lluvias, cielos despejados, aumento sostenido de temperatura y calentamiento excesivo del aire. Según la explicación oficial, esto ocurre semanas después del solsticio de verano, cuando los vientos alisios dificultan la formación de nubes y favorecen condiciones más secas y calurosas en distintas regiones del país.

Durante este periodo pueden registrarse temperaturas superiores a 37 grados, sensación térmica extrema y, en algunas zonas del Golfo, del Pacífico y del sureste, valores cercanos o superiores a 45 grados. Las autoridades también advierten riesgos como golpes de calor, deshidratación, agotamiento físico, quemaduras solares y complicaciones cardiovasculares.

Los grupos más vulnerables son niñas y niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al sol. Por eso se recomienda tomar agua constantemente, evitar actividades al aire libre entre las 10:00 y las 16:00 horas, usar gorra o sombrero, aplicar protector solar y permanecer en lugares ventilados. También se pide atención a síntomas como mareo, dolor de cabeza, piel caliente, sudor excesivo y confusión, porque pueden ser señales de golpe de calor.