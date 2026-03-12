Como parte de una estrategia estatal de prevención y seguridad humana, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, inauguró en el Centro de Reinserción Social Femenil el mural colectivo “Narrativas del presente: Vida, Memoria y Futuro”.

El proyecto forma parte de un modelo de intervención con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que incluye procesos creativos, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento socioemocional para mujeres privadas de la libertad.

Un mural creado por mujeres privadas de la libertad

La obra fue realizada por 18 mujeres privadas de la libertad, quienes durante 30 jornadas de trabajo recibieron capacitación artística por parte de las artistas Brenda Botello y Fernanda Martínez. En total, las participantes dedicaron más de 120 horas al desarrollo del mural.

Durante la inauguración, la secretaria Martha Herrera invitó a las internas a aprovechar los distintos programas de capacitación que se ofrecen dentro del centro.

“Tenemos buenas noticias, porque este proyecto no termina aquí. Gracias a quienes apoyaron la realización de este mural y, especialmente, a las mujeres privadas de la libertad que dijeron ‘sí, yo le entro’. Muchas de ustedes también participan en proyectos educativos, culturales y en otros programas que impulsamos”, señaló.

Un proyecto con enfoque de reinserción

La funcionaria destacó que el objetivo de este tipo de iniciativas es fortalecer el desarrollo personal y emocional de las mujeres que se encuentran en proceso de reinserción social.

“El talento siempre encuentra la forma de expresarse. Antes de que alguien pusiera el pincel en su mano, la capacidad de crear ya estaba ahí en ustedes”, expresó Herrera durante su mensaje.

Entrega de constancias y participación institucional

Durante el evento, realizado en el Centro de Reinserción Social Femenil ubicado en el municipio de Escobedo, también se entregaron constancias a participantes del taller de Apego dirigido a personas privadas de la libertad.

Las autoridades penitenciarias agradecieron el apoyo de la Secretaría de Igualdad e Inclusión para impulsar proyectos culturales y educativos dentro del centro.

En la ceremonia participaron el Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria, César Ramírez; la directora del centro penitenciario femenil, Nora Balderrama; la directora de Comparte M AC, Nancy Rodarte; y la diputada local Paola Linares, entre otros invitados.