En un contexto donde la equidad y la sostenibilidad se consolidan como motores del desarrollo, Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, destacó que el liderazgo empresarial basado en la igualdad y la inclusión es esencial para transformar comunidades y mejorar la calidad de vida de las personas.

Desarrollo

Durante su participación en la conferencia “Liderazgo con Igualdad e Inclusión en los Negocios para la Sostenibilidad”, realizada en el marco del 73 aniversario de la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPyA) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Herrera subrayó que las empresas tienen el poder de generar impacto social positivo cuando integran la diversidad dentro de su cultura organizacional.

“La igualdad y la inclusión son estrategias económicas que transforman vidas. No se trata solo de hacer lo correcto, sino de entender que también es rentable y sostenible”, expresó.

La funcionaria compartió los resultados obtenidos desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión, destacando una reducción histórica del 77% en la pobreza extrema en Nuevo León, gracias a políticas públicas basadas en colaboración interinstitucional y alianzas con empresas, universidades y organizaciones civiles.

Asimismo, anunció que Nuevo León se ha convertido en pionero en mecanismos financieros innovadores, como los primeros bonos de impacto social del país, destinados a impulsar el empleo de jóvenes y mujeres, fortaleciendo así la inclusión laboral y el desarrollo económico sostenible.

“Tomar una causa y generar impacto es el verdadero sentido del liderazgo. Cuando empresas, universidades y gobierno trabajan juntos, los resultados trascienden generaciones”, enfatizó.



La conferencia cerró con un llamado a las nuevas generaciones a liderar con propósito, empatía y compromiso. Martha Herrera reiteró que la inclusión no es un discurso, sino una práctica diaria que cambia realidades y fortalece el tejido social de México.