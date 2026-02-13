Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, fue desalojado este viernes de sus oficinas en Avenida Universidad. Funcionarios acudieron acompañados de elementos de la Policía Auxiliar para notificarle su salida y resguardar el edificio durante el procedimiento. Trascendió que fue destituido.

Lejos de irse en silencio, Arriaga grabó el momento y encaró a los oficiales. “Anímese, el que diseñó los libros de texto. ¿Se anima a las esposas o no se anima?”, les decía mientras era acompañado hacia la salida. En varios momentos insistió en que necesitarían “la Fuerza Armada” para retirarlo y calificó el hecho como una persecución por “el crimen de hacer libros de texto”.

Rebelión previa y ruptura abierta

La salida ocurre semanas después de que el propio Arriaga llamara a una rebelión interna contra la SEP que encabeza Mario Delgado, acusando a la institución de intentar “privatizar la educación”. Convocó al magisterio a crear comités para defender los valores del obradorismo y planteó “refundar la SEP” desde una visión que llamó humanista.

En el momento del desalojo también confrontó a trabajadores administrativos, cuestionó quién dio la orden y pidió que las cámaras registraran a quienes, según él, lo estaban “corriendo por diseñar los libros de texto desde el obradorismo y el humanismo mexicano”.

Marx Arriaga ha sido destituido de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. pic.twitter.com/gEcimOweyM — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 13, 2026

Una salida con reflector

Arriaga fue una de las figuras más visibles detrás de los nuevos libros de texto gratuitos, que generaron debate nacional por su contenido y enfoque ideológico. Su gestión estuvo marcada por confrontaciones públicas con críticos y defensas abiertas del proyecto educativo de la Cuarta Transformación.

Su salida no fue discreta. Fue transmitida, confrontada y cargada de discurso. Y dejó una imagen potente: policías dentro de la SEP y un funcionario retando a que le pusieran las esposas frente a la cámara.

La SEP niega desalojo y lo califica como trámite administrativo

Horas después de que circularan los videos del retiro de Marx Arriaga, la Secretaría de Educación Pública emitió el Comunicado 63 en el que negó que se tratara de un desalojo. La dependencia señaló que únicamente se realizó una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control para notificar que la plaza de la Dirección General de Materiales Educativos cambiará a modalidad de libre designación a partir del 15 de febrero.

Según el documento, la Dirección General quedará disponible para un nuevo nombramiento desde el 16 de febrero y el procedimiento se llevó a cabo con estricto apego a la normatividad aplicable, al tratarse —asegura la SEP— de un acto meramente administrativo.