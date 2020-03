Las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantienen hasta que la autoridad sanitaria le indique al mandatario las suspenda o las realice de otra manera.

Durante su conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado sobre sus visitas en los estados del país y si pese a la pandemia las constituiría, y respondió:

“Cuando el doctor me lo diga, yo voy a seguir la indicación. Él (en referencia al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell) es el que me va a decir, no un politiquero, no un columnista de la prensa vendida”, declaró el mandatario.

Sobre las giras, el subsecretario indicó: “esto tiene un análisis técnico que no dependen de lo político (…) tiene un razonamiento técnico; por ello es que ahorita estamos en la fase uno, pero nos acercamos en el punto de inflexión, y ahí se valora si se suspende o se fragmentan las concentraciones”.

Durante el fin de semana, la Comisión Nacional de Salud de China y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaron que la cifra de personas fallecidas por el coronavirus Covid-19 llegó a las 6,506 en el mundo, mientras que los pacientes confirmados superan los 160,500.

Con información de Notimex