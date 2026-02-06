Marilyn Cote, quien se hacía pasar por psiquiatra y atendió a pacientes durante años en Puebla, fue nuevamente vinculada a proceso, ahora por recetar medicamentos controlados sin contar con conocimientos clínicos ni acreditación profesional.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que este viernes se obtuvieron dos nuevas vinculaciones a proceso, que se suman a las investigaciones ya existentes contra la mujer, quien permanece en prisión preventiva.

Recetas de alto riesgo sin preparación médica

De acuerdo con las autoridades, uno de los casos se remonta al 11 de marzo de 2019, cuando una víctima fue consultada por Marilyn dentro de su lugar de trabajo, en la colonia Azcárate de la ciudad de Puebla. Ahí, la mujer fue diagnosticada con un trastorno mental y recibió múltiples medicamentos controlados, lo que puso en riesgo su salud.

En un segundo caso, otra víctima declaró que el 29 de agosto de 2024 acudió al consultorio 1706 de las Torres Médicas II, en San Andrés Cholula. En ese lugar, Marilyn se presentó como especialista en salud mental y diagnosticó ansiedad y depresión, prescribiendo un tratamiento con medicamentos de alto riesgo durante cinco meses.

Juez ordena prisión preventiva

Con las pruebas presentadas por la FGE, un Juez de Control validó los cargos por usurpación de funciones, dictó la vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones complementarias para determinar la sanción correspondiente.

Las autoridades señalaron que estas dos vinculaciones se suman a otro proceso penal ya abierto por los mismos delitos.

🔴Vinculan a proceso a Marilyn N. por dos nuevos casos en los que presuntamente usurpó funciones al hacerse pasar por psiquiatra y prescribir medicamentos controlados sin contar con la especialidad.



El Juez de Control le impuso prisión preventiva como medida cautelar. #Puebla pic.twitter.com/f7g4CPmV9Q — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) February 6, 2026

Antecedentes y otras investigaciones

Marilyn C. también enfrenta un proceso por el delito de amenazas, luego de que presuntamente apuntara con un arma de fuego a sus vecinos en Cuautlancingo, Puebla, hecho por el cual ya se encontraba privada de la libertad.

La mujer, que aseguraba tener estudios en Harvard, Oslo, capacitaciones en el FBI y vínculos con figuras del espectáculo, permanece recluida en el Penal de Ciudad Serdán, con cerca de 30 denuncias vigentes en su contra.