Si en los últimos días recibiste una llamada “del SAT” con amenazas de multas, embargos o procesos legales urgentes, pon mucha atención: puede tratarse de un fraude.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre un aumento en llamadas telefónicas realizadas por estafadores que se hacen pasar por supuestos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria. Durante el contacto, los delincuentes utilizan un tono formal, datos fiscales falsos y mensajes de urgencia para provocar miedo y presionar a las personas a actuar sin verificar la información.

De acuerdo con la autoridad capitalina, este tipo de engaño busca que la víctima comparta datos personales, fiscales o bancarios, o incluso que realice depósitos y transferencias fuera de los canales oficiales.

Así operan los falsos “funcionarios del SAT”

La Policía Cibernética explicó que este fraude se basa en técnicas de ingeniería social. Los estafadores aseguran que existe una irregularidad fiscal grave y advierten consecuencias inmediatas si no se realiza un pago o “aclaración” en ese mismo momento.

En muchos casos, las llamadas se complementan con correos electrónicos apócrifos, documentos falsificados o enlaces a sitios web clonados que simulan pertenecer al SAT. Todo está diseñado para dar apariencia de legalidad y acelerar la reacción de la víctima.

El SAT no hace llamadas para cobrar ni pedir datos

Las autoridades fueron enfáticas: el SAT nunca solicita información personal, fiscal o bancaria por teléfono, ni exige pagos mediante llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos.

Cualquier notificación oficial se realiza únicamente a través del Buzón Tributario o del portal oficial del organismo fiscal. Si recibes una llamada de este tipo, no compartas información, no hagas pagos y corta la comunicación.