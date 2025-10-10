El arte y la cultura también pagan las consecuencias políticas

La capital estadounidense volverá a sentir el impacto del estancamiento político.

A partir de este domingo, los museos del Instituto Smithsonian y el Zoo Nacional de Washington dejarán de recibir visitantes debido al cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos, que entra en vigor tras la falta de acuerdo presupuestal en el Congreso.

El cierre afectará a miles de visitantes y turistas que cada semana acuden a los recintos más emblemáticos del país, como el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo del Aire y el Espacio y la Galería Nacional de Arte.

Una crisis política con costo cultural

El conflicto surge por el estancamiento entre republicanos y demócratas en el Congreso, quienes no lograron aprobar un presupuesto antes del plazo legal.

Sin recursos asignados, las instituciones federales se ven obligadas a suspender temporalmente operaciones no esenciales, lo que incluye museos, parques nacionales y programas de investigación.

Aunque los trabajadores esenciales continuarán con sus labores, decenas de miles de empleados públicos serán enviados a casa sin sueldo, entre ellos personal de los museos y centros culturales de Washington.

El cierre del gobierno, una historia repetida

No es la primera vez que la parálisis política afecta al sector cultural.

En 2018, durante el gobierno de Donald Trump, el cierre se prolongó 35 días, el más largo en la historia del país.

En aquella ocasión, las pérdidas turísticas y culturales se estimaron en más de 3 mil millones de dólares, además de afectar a pequeños negocios que dependen del flujo de visitantes en la capital.

Hoy, la historia se repite.

El arte, la ciencia y la educación vuelven a ser víctimas del bloqueo político, demostrando que cuando la política se paraliza, la cultura también paga el precio.

Impacto global

La decisión no solo afecta a Estados Unidos.

El Smithsonian es uno de los principales centros de investigación científica y museística del mundo, con programas de colaboración en América Latina, África y Europa.

La suspensión de actividades implica también la interrupción de proyectos internacionales y retrasos en investigaciones científicas y restauraciones en curso.