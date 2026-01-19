Donald Trump volvió a encender la polémica internacional tras enviar una carta dirigida a autoridades de Noruega, país encargado de albergar al Comité del Premio Nobel de la Paz, en la que reclamó no haber sido reconocido con el galardón y advirtió que ya no tiene interés en seguir actuando como garante de la paz mundial.

El contenido de la misiva fue dado a conocer este fin de semana y rápidamente generó reacciones por el tono directo del mandatario y por el mensaje político que acompaña su queja.

La carta de Trump y el reclamo por el Nobel

En la carta, Trump expone que durante su mandato evitó conflictos armados de gran escala y contuvo crisis internacionales que, a su juicio, pudieron derivar en guerras abiertas. Sin embargo, señala que el Comité Nobel ignoró deliberadamente su papel, mientras reconocía a otros líderes con trayectorias, según él, mucho menos relevantes en materia de paz.

El presidente sostiene que el Nobel de la Paz se ha convertido en un premio politizado, alejado de los hechos concretos y condicionado por afinidades ideológicas.

“Otros hicieron mucho menos y recibieron el premio”, expresa Trump en el texto, en referencia a expresidentes y figuras internacionales galardonadas en años recientes.

🚨 CONFIRMED: Norway’s Prime Minister Jonas Gahr Støre has acknowledged Trump’s letter is real.



The letter reportedly ties Norway’s Nobel Peace Prize decision to Greenland, questions Denmark’s “right of ownership,” and declares the world isn’t secure unless the U.S. has… pic.twitter.com/c6lRJxS4qO — Brian Allen (@allenanalysis) January 19, 2026

“Ya no pienso en la paz del mundo”

El punto más delicado de la carta llega cuando Trump afirma que, tras años de buscar equilibrios internacionales sin reconocimiento, ya no se siente obligado a priorizar la paz global como objetivo personal.

“Cuando intentas hacer lo correcto y eres castigado por ello, aprendes”, señala el mandatario, en una frase que ha sido interpretada como un mensaje de advertencia para la comunidad internacional.

El presidente también cuestiona que Noruega, como sede del comité, mantenga una postura que considera parcial y desconectada de la realidad geopolítica.

Un Nobel siempre polémico

El Premio Nobel de la Paz ha estado envuelto en controversias durante décadas, tanto por los perfiles de algunos galardonados como por el momento político en que se otorgan los reconocimientos.

Trump recuerda en su carta que varios premiados recibieron el Nobel mientras sus países seguían involucrados en conflictos armados, lo que, a su juicio, demuestra una doble vara en los criterios del comité.

Hasta ahora, el Comité Nobel ni autoridades noruegas han respondido oficialmente a la carta del presidente estadounidense.