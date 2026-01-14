El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “una persona fantástica” a Delcy Rodríguez luego de la llamada telefónica que sostuvieron, en medio de la creciente tensión política y diplomática con Venezuela.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron después de que confirmara el contacto directo con la vicepresidenta venezolana, a quien reconoció por su disposición al diálogo y por mantener una comunicación “clara y directa”, según expresó ante medios internacionales.

Trump aseguró que la conversación fue “positiva” y dejó abierta la puerta a futuros intercambios, en un momento en el que la relación entre ambos países atraviesa un periodo complejo marcado por sanciones, presiones diplomáticas y una reconfiguración del tablero político regional.

Reconocimiento inusual en un contexto tenso

El elogio de Trump hacia Delcy Rodríguez llamó la atención debido al historial de confrontación entre Washington y Caracas. Durante años, la vicepresidenta ha sido una de las figuras más visibles del gobierno venezolano en la defensa de su política exterior y en los señalamientos contra Estados Unidos.

Pese a ello, Trump destacó el tono de la conversación y evitó críticas directas, limitándose a señalar que fue un intercambio “respetuoso” y que siempre es preferible el diálogo directo frente a las especulaciones públicas.

Sin anuncios concretos, pero con señales políticas

Hasta el momento, ninguna de las partes ha informado sobre acuerdos específicos derivados de la llamada. Sin embargo, analistas consideran que el gesto público de Trump podría interpretarse como una señal política relevante en un escenario internacional marcado por reajustes estratégicos y negociaciones indirectas.

Desde el lado venezolano, el contacto fue presentado como parte de los esfuerzos diplomáticos para mantener canales abiertos con actores clave del escenario global.

Aunque no se anticipan cambios inmediatos en la relación bilateral, la conversación y el tono del mensaje presidencial estadounidense marcan un episodio poco común en la narrativa reciente entre ambos gobiernos.