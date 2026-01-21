El presidente de Donald Trump afirmó que, si el régimen de Irán intenta asesinarlo, Estados Unidos respondería de forma contundente e incluso “haría estallar todo el país” como represalia. La declaración fue hecha en una entrevista con la cadena NewsNation en medio de crecientes tensiones entre Washington y Teherán.

Trump dijo que dio “instrucciones muy firmes” a su administración para actuar si se concretara un ataque contra su persona. “No deberían hacerlo, pero les dejé una notificación: pase lo que pase, vamos a hacer estallar, todo el país va a estallar por los aires”, señaló durante la entrevista.

Advertencias cruzadas entre Estados Unidos e Irán

Las fuertes declaraciones se produjeron en un contexto de intercambio de amenazas entre ambos países. Autoridades iraníes respondieron diciendo que Trump está al tanto de la postura de Teherán ante cualquier agresión contra su máximo líder.

El general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las fuerzas armadas iraníes, afirmó que si alguien intenta dañar al liderazgo iraní, Irán “no solo cortará esa mano, sino que también prenderá fuego a su mundo”.

Trump y su crítica a Joe Biden

Trump también criticó a su predecesor, Joe Biden, al asegurar que no respondió con firmeza ante amenazas previas de Irán contra líderes estadounidenses. Sostuvo que un presidente debe defender no solo a su cargo, sino a cualquier estadounidense que enfrente amenazas externas.

Escenario de tensiones en Medio Oriente

Las advertencias cruzadas ocurren en el marco de tensiones internacionales más amplias, incluyendo protestas antigubernamentales dentro de Irán y advertencias de líderes iraníes sobre las consecuencias de una agresión extranjera.