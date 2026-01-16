El Premio Nobel no cambia de dueño, pero su medalla sí puede regalarse. Esa fue la aclaración que hizo el Instituto Nobel Noruego luego de la polémica generada por el obsequio de la medalla a Donald Trump por parte de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

La institución precisó que el galardón como reconocimiento oficial permanece siempre ligado a la persona u organización que fue premiada, mientras que la medalla es un objeto físico que el galardonado puede donar, regalar o ceder sin que eso implique transferir el Nobel.

La diferencia clave entre el premio y la medalla

El Instituto Nobel explicó que el Premio Nobel está compuesto por tres elementos: el reconocimiento oficial, el diploma y la medalla. De ellos, solo la medalla puede cambiar de manos. El premio, en términos históricos y formales, nunca deja de pertenecer a quien fue reconocido por el comité.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

La aclaración se dio después de que surgieran interpretaciones que sugerían que el Nobel podía “transferirse”, algo que la institución rechazó de manera tajante.

El caso Trump–Machado

La discusión se encendió tras el encuentro en Washington entre Donald Trump y María Corina Machado, en el que ella le entregó la medalla como un gesto político y simbólico. Tras ese acto, el Instituto Nobel subrayó que el gesto no implica que Trump sea galardonado ni reconocido como ganador del Nobel.

No es un hecho inédito

El Instituto recordó que existen antecedentes históricos de galardonados que han regalado o donado su medalla, sin que ello modificara la titularidad del premio. En todos los casos, el Nobel permanece asociado únicamente al nombre del premiado original.

El Nobel no se transfiere

Con esta precisión, el Instituto cerró el debate: la medalla puede circular, el premio no. El reconocimiento oficial, su valor histórico y su registro permanecen intactos y no pueden ser heredados, compartidos ni cedidos.