Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, renunció este martes a su cargo en protesta por la guerra contra Irán. Se trata de la primera renuncia significativa dentro de la administración de Donald Trump a causa de este conflicto, iniciado el último día de febrero.

Kent hizo pública su dimisión en X, donde compartió una captura de pantalla de su carta de renuncia dirigida a Trump. En ese mensaje escribió: “No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso contra Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”.

En su carta, Kent afirmó que respaldaba las políticas exteriores que Trump defendió durante sus campañas en los últimos tres ciclos presidenciales. Sin embargo, sostuvo que el presidente se había desviado de su objetivo de evitar “guerras interminables”.

🚨🚨🚨 Joseph Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, renunció asegurando que no puede respaldar la guerra contra Irán, pues considera que ese país no representaba una amenaza inminente para la seguridad estadounidense.



"No puedo, en conciencia,… pic.twitter.com/57H8Nnnh0V — Fernanda Familiar (@qtf) March 17, 2026

También señaló que los argumentos a favor de atacar a Irán, así como las promesas de una victoria rápida, le recordaban al debate previo a la guerra contra Irak en 2003.

«Como veterano que fue desplegado en combate en 11 ocasiones y como esposo condecorado ‘Gold Star’ que perdió a mi amada esposa Shannon en una guerra fabricada por Israel, no puedo apoyar enviar a la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo de vidas americanas».”, escribió.», añadió.

¿Quién es Joe Kent?

Joe Kent es un ex boina verde que participó en 11 misiones de combate antes de retirarse de las Fuerzas Especiales para incorporarse a la CIA. Su esposa, Shannon, criptóloga de la Marina, murió en 2019 en un atentado suicida mientras combatía al grupo Estado Islámico en Siria, lo que lo dejó a cargo de sus dos hijos pequeños.

En su carta de renuncia, Kent retomó esa experiencia personal y escribió: «Como veterano que fue desplegado en combate en 11 ocasiones y como esposo condecorado ‘Gold Star’ que perdió a mi amada esposa Shannon en una guerra fabricada por Israel, no puedo apoyar enviar a la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo de vidas americanas”.

Como director del Centro Nacional Antiterrorista, Kent encabezaba una agencia encargada de analizar y detectar amenazas terroristas. Había sido confirmado en el cargo el pasado mes de julio con una votación de 52 a 44.

Su trayectoria política también ha estado marcada por vínculos con grupos de extrema derecha. En 2022, durante su campaña para buscar un escaño en el Congreso de Estados Unidos, integró a su equipo a Graham Jorgensen, miembro del grupo supremacista Proud Boys.

También colaboró estrechamente con Joey Gibson, fundador del grupo nacionalista cristiano Patriot Prayer, y recibió el respaldo de diversas figuras de la extrema derecha. Además, según lo reseñado por Associated Press en el texto base, posó con una personalidad de medios que describió a Adolf Hitler como una “figura histórica compleja” a la que “mucha gente malinterpreta”.

Durante su audiencia de confirmación, Kent también se negó a desvincularse de la teoría conspirativa según la cual agentes federales instigaron el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, así como de las afirmaciones falsas de que Trump ganó las elecciones de 2020 frente a Joe Biden.