El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, dio a conocer los detalles del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrido el 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, Jalisco. El general señaló que, aunque el objetivo era capturarlo con vida, “era improbable que se entregara”.

Durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que los elementos de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo actuaron conforme al protocolo legal. Sin embargo, reconoció que se respondió de forma ofensiva debido a la situación que enfrentaban los militares.

“Se intentó capturarlo vivo, pero si se está muriendo nuestra gente se tiene todo el derecho de defenderse. Por las características de este delincuente era poco probable que él se entregara”, dijo.

El operativo se realizó el 22 de febrero de 2026, cuando fuerzas federales desplegaron una operación militar en Tapalpa para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras meses de seguimiento de inteligencia.

En la acción participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con el reporte oficial, el objetivo era detener al capo, pero el grupo de seguridad que lo acompañaba abrió fuego contra los militares, lo que provocó un enfrentamiento armado.

“El Ejército tiene derecho a defenderse”: así explicó el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, el operativo en el que fue abatido “El Mencho”, mismo en el que perdieron la vida dos oficiales y un soldado.



Según la versión oficial, los militares ubicaron al líder del… pic.twitter.com/o9wWHGVgJo — Fernanda Familiar (@qtf) March 10, 2026

Durante el combate, Oseguera Cervantes resultó gravemente herido y fue trasladado en helicóptero hacia la Ciudad de México. Sin embargo, murió durante el traslado debido a las heridas sufridas.

El despliegue incluyó fuerzas terrestres y al menos seis helicópteros, uno de los cuales resultó dañado por disparos de los sicarios del cártel.

Las autoridades aseguraron armas de alto poder, fusiles de asalto, lanzagranadas y equipo militar, presuntamente utilizado por el círculo de seguridad del líder criminal.

Según el balance oficial citado por las autoridades, 25 elementos de la Guardia Nacional murieron en enfrentamientos y ataques relacionados con la operación contra el líder del CJNG.

El enfrentamiento inicial en Tapalpa también dejó varios presuntos integrantes del grupo criminal abatidos, incluidos miembros cercanos al equipo de seguridad del capo.

Trevilla agregó que el uso de la fuerza por parte del Ejército está regulado por la ley que establece límites para estas operaciones y que los militares no pueden usar su armamento de forma indiscriminada. No obstante, confirmó que durante el operativo murieron dos oficiales y un elemento de tropa.