La NASA confirmó que la misión Crew-11 regresará antes de lo previsto a la Tierra, luego de que uno de los astronautas presentara un problema médico a bordo de la Estación Espacial Internacional, lo que obligó a cancelar la primera caminata espacial del año.

La agencia informó que en las próximas 48 horas definirá el itinerario de regreso de la tripulación, dejando sin efecto el plan original que contemplaba su permanencia en el espacio hasta marzo. El problema médico fue detectado el miércoles por la tarde, previo al paseo espacial programado para este jueves.

¿Qué ocurrió con la misión Crew-11?

La NASA detalló que se encuentra monitoreando de forma permanente la condición de salud de uno de los integrantes de la tripulación y que está evaluando todas las opciones, incluida la finalización anticipada de la misión. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del astronauta afectado.

Crew-11 (Dragon Endeavour) will return ahead of schedule due to a medical issue "in the coming days".https://t.co/aXlukWr97C pic.twitter.com/oIM8YhcrjF — NSF – NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) January 8, 2026

El incidente llevó a la cancelación de la caminata espacial que realizarían los astronautas Mike Fincke y Zena Cardman, la cual sería la primera del año y estaba programada para trabajos de infraestructura energética y experimentos científicos en el exterior de la estación.

¿Quiénes integran la Crew-11?

La tripulación está conformada por los astronautas de la NASA Mike Fincke y Zena Cardman, el astronauta japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov. La misión se acopló a la Estación Espacial Internacional en agosto y su regreso estaba previsto originalmente para mediados de febrero.

La caminata cancelada habría sido la décima para Fincke y la primera para Cardman.

¿Qué sigue para la Estación Espacial Internacional?

La NASA informó que mantiene programado otro paseo espacial para el próximo 15 de enero, el cual, hasta ahora, no se ha visto afectado por el problema médico reportado. En esa actividad se prevé instalar nuevo equipo de navegación y reubicar componentes del sistema de fluidos de la estación.

Desde 1998 se han realizado 270 caminatas espaciales en la Estación Espacial Internacional. La más larga ocurrió en 2001 y se extendió por casi nueve horas.